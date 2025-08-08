Menang 4-0 Lawan Rio Ave, setelah Punya Christiano Ronaldo, Al Nassr Rekrut Inigo Martinez dari Barcelona

Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

BURSA transfer dikejutkan dengan kabar bergabungnya bek tengah veteran Inigo Martinez dengan  Al Nassr, tim asuhan Cristiano Ronaldo, dengan status bebas transfer. Hal tersebut dikonfirmasi Jurnalis ternama Fabrizio Romano. 

Kalimat "Here we go" yang familiar menandakan bahwa kesepakatan hampir rampung. Negosiasi dan finalisasi kesepakatan terjadi hanya dalam beberapa jam, mengakhiri masa Martinez yang singkat namun impresif di Barcelona

Meskipun tidak menerima bayaran sepeser pun, Barca tetap bersedia melepas pemain Spanyol tersebut untuk mengurangi beban gaji, sehingga membuka jalan bagi pemain baru untuk didaftarkan di tengah berbagai kesulitan keuangan.

Sementara itu Christiano Ronaldo mencetak hattrick dalam kemenangan telak 4-0 Al-Nassr atas Rio Ave dalam laga persahabatan pramusim di Estadio do Algarve.

Tampil gemilang sepanjang musim 2024–2025 dengan torehan 25 gol dan gelar top skor Liga Pro Saudi, Ronaldo mencatatkan enam tembakan, lima di antaranya tepat sasaran, serta menyumbang angka expected goals (xG) sebesar 1,34 dari total tim 2,9.

Satu gol pembuka Al-Nassr disumbangkan Mohamed Simakan pada menit ke-15  yang memanfaatkan umpan sundulan Joao Felix untuk menaklukkan kiper Rio Ave, Cezary Miszta. (H-2)



