Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Basuki Eka Purnama
10/8/2025 06:19
Barcelona Lepas Bek Veteran Inigo Martinez
Bek Barcelona Inigo Martinez(AFP/Pau BARRENA)

BARCELONA secara resmi telah melepas Inigo Martinez. Bek veteran itu akan segera bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al-Nassr.

Keputusan ini diumumkan melalui situs resmi klub La Liga tersebut, Minggu (10/8), yang menandai akhir perjalanan pemain berusia 34 tahun tersebut bersama klub Catalan tersebut.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih atas profesionalisme, kerja keras, dedikasi dan komitmennya selama mengenakan jersei Blaugrana. Kami mendoakan yang terbaik, terima kasih Inigo," ungkap Barcelona dalam sebuah pernyataan resmi.

Inigo Martinez bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2023 sebagai pemain bebas transfer dari Athletic Bilbao.

Selama dua musim di Camp Nou, Martinez tampil dalam 62 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 3 gol dan 4 assist.

Kehadirannya di lini belakang Barcelona memberikan stabilitas, terutama pada musim 2024/25 ketika Blaugrana berhasil menjuarai tiga trofi domestik yaitu La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de Espana. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
