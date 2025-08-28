Celta Vigo vs Real Betis, Laga Berakhir Imbang 1-1

Headline
CELTA Vigo dan Real Betis menjalani laga seru di awal musim La Liga, Kamis (28/8) dini hari WIB, dengan skor akhir 1-1 di Balaidos.
Pertandingan yang dimajukan dari matchday 6 karena kedua klub terlibat dalam fase liga Liga Europa tersebut, mengalami banyak perubahan susunan pemain dari akhir pekan sebelumnya.
Celta memberikan kesempatan bermain bagi Borja Iglesias sebagai starter untuk pertama kalinya melawan mantan klubnya, sementara Alvaro Valles mencatatkan penampilan pertamanya sejak kembali ke Betis yang telah lama dinantikan di awal musim panas.
Babak pertama sebagian besar didominasi oleh Betis, yang hampir mencetak gol di awal pertandingan ketika tendangan Rodrigo Riquelme dihalau di garis gawang oleh bek Celta, Hugo Ristic.
Namun, untungnya bagi anak-anak asuhan Manuel Pellegrini, mereka berhasil memecah kebuntuan beberapa detik menjelang jeda melalui sundulan Marc Bartra dari tendangan sudut Giovani Lo Celso.
Skor 1-0 untuk keunggulan Real Betis atas Celta Vigo bertahan hingga jeda
Namun, keunggulan Real Betis tidak bertahan lama, karena Celta Vigo menyamakan kedudukan hanya tiga menit memasuki babak kedua. Valles gagal memanfaatkan tendangan sudut dari sisi kanan karena tendangannya mengenai kaki kiri Hugo Alvarez, yang tendangannya dari tepi kotak penalti masuk ke gawang melewati sela-sela kaki kiper.
Valles tidak tampil gemilang saat itu, tetapi ia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Ferran Jutgla di penghujung laga, yang seharusnya menjadi gol pertamanya untuk klub sejak bergabung dari Club Brugge.
Skor imbang 1-1 antara Celta Vigo dan Real Betis bertahan hingga laga usai.
Hasil imbang itu membuat Real Betis menggeser Espanyol ke posisi keenam klasemen La Liga di awal musim ini, sementara Celta – yang masih belum meraih kemenangan setelah tiga pertandingan – naik ke posisi ke-13 klasemen.
Keduanya akan kembali beraksi akhir pekan ini, Celta akan menjamu Villarreal dan Betis akan menghadapi Athletic Club, keduanya pada hari Minggu. (football-espana/Z-1)
CELTA Vigo berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Real Sociedad dalam lanjutan La Liga, Rabu (14/5).
Celta Vigo menduduki peringkat ketujuh klasemen La Liga dengan raihan 52 poin. Os Celestes hampir dipastikan akan tampil di kompetisi Eropa pertama mereka sejak musim 2016/17.
Kemenangan atas Celta Vigo membuat Real Madrid tetap menjaga jarak empat poin dari pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, menjelang laga El Clasico, pekan depan.
Berkat kemenangan telak atas Villarreal, Celta Vigo naik ke peringkat tujuh klasemen La Liga dengan raihan 46 poin.
Blaugrana menang dramatis di kandang sendiri di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Sabtu (17/4). Tim asuhan Hansi Flick itu menang 4-3 atas Celta Vigo.
Real Betis, yang ditahan imbang tim promosi Elche di laga pembuka La Liga, mendominasi pertandingan kontra Alaves setelah Giovani Lo Celso mencetak gol di menit 16.
Real Betis memang tertarik untuk memperpanjang jasa Antony setelah meminjam pemain Manchester United itu pada musim lalu.
Laga Elche vs Betis berlangsung di Stadion Martinez Valero, Selasa (19/8) WIB.
Hasil imbang kontra Real Betis membuka kiprah Elche di kompetisi teratas Liga Spanyol setelah Los Franjiverdes absen dari La Liga selama dua musim.
Real Betis terus menjalin komunikasi intens dengan Inter Milan dan siap mengeluarkan biaya transfer hingga delapan juta euro atau sekitar Rp152 miliar untuk Kristjan Asllani.
