Elche Kembali Tampil di La Liga, Tahan Imbang Real Betis di Laga Perdana

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
ELCHE menandai kembalinya mereka ke kasta tertinggi La Liga Spanyol dengan hasil mengejutkan. Tim promosi itu sukses menahan imbang 1-1 Real Betis yang merupakan finalis UEFA Conference League musim lalu.
Laga Elche vs Betis berlangsung di Stadion Martinez Valero, Selasa (19/8) WIB. Suasana meriah mengiringi kembalinya Los Franjiverdes setelah dua musim berjuang di kasta kedua. Ribuan suporter menyanyikan lagu kebanggaan Aromas Ilicitanos dengan lantang sebelum kick-off.
Namun di lapangan, Betis tampil dominan di babak pertama. Hector Bellerin sempat membuka peluang lewat aksi ciamiknya yang mengirim umpan kepada Aitor Ruibal, meski masih digagalkan kiper Matías Dituro.
Tekanan tim tamu akhirnya membuahkan hasil di menit ke-20, saat Ruibal menerima umpan terobosan Rodrigo Riquelme, melewati penjaga gawang, dan dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong.
Elche sempat tertekan oleh cuaca panas Alicante yang menyulitkan ritme permainan. Kesempatan terbaik mereka sebelum jeda datang lewat Leo Petrot, namun tembakannya melenceng.
Memasuki babak kedua, Betis tetap mendominasi penguasaan bola, tetapi mulai kehilangan ketajaman. Momentum ini dimanfaatkan tuan rumah untuk bangkit. German Valera beberapa kali mengancam gawang Pau Lopez, termasuk dengan tembakan jarak jauh serta umpan silang matang yang disambut Alvaro Rodriguez, meski masih melebar.
Betis juga memiliki peluang menutup laga lewat Cucho Hernández, tapi penyelesaiannya tidak tepat sasaran.
Akhirnya, keborosan peluang Betis harus dibayar mahal. Sembilan menit jelang bubaran, Valera yang tampil menonjol sepanjang laga sukses menyamakan skor. Berawal dari umpan cerdas Martim Neto, ia menyelesaikan peluang dengan tenang untuk memastikan satu poin berharga bagi Elche.
Hasil itu menjadi modal penting sebelum menghadapi tantangan berat melawan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano akhir pekan depan. Meski demikian, catatan tanpa kemenangan di laga pembuka kasta tertinggi masih berlanjut dan kini sudah mencapai 52 tahun.
Sementara itu, Betis berkesempatan menebus kegagalan ini saat bertandang ke markas Deportivo Alaves. (I-3)
Hasil imbang kontra Real Betis membuka kiprah Elche di kompetisi teratas Liga Spanyol setelah Los Franjiverdes absen dari La Liga selama dua musim.
Real Betis terus menjalin komunikasi intens dengan Inter Milan dan siap mengeluarkan biaya transfer hingga delapan juta euro atau sekitar Rp152 miliar untuk Kristjan Asllani.
Klub Serie A Como telah menyelesaikan proses perekrutan Jesus Rodriguez dari klub La Liga Real Betis.
Kemenangan di Wroclaw ini menjadi penutup yang manis bagi musim perdana Maresca sebagai pelatih.
Chelsea mencatatkan sejarah sebagai klub Inggris pertama yang berhasil menjuarai keempat kompetisi utama UEFA.
Hasil imbang kontra Real Betis membuka kiprah Elche di kompetisi teratas Liga Spanyol setelah Los Franjiverdes absen dari La Liga selama dua musim.
Elche memutuskan untuk melarang penjualan dan konsumsi kuaci di seluruh area Stadion Manuel Martinez Valero mulai dari pertandingan berikutnya melawan Levante.
Atletico Madrid menang atas Elche di laga Copa del Rey berkat dua gol yang dicetak Alexander Sorloth serta satu gol masing-masing dari Rodrigo Riquelme dan Julian Alvarez.
Leo Baptistao dan Adri Embarba mencetak gol untuk Almeria, yang berada di peringkat 14 klasemen La Liga, lima poin di atas zona degradasi.
Lewandowski sedikit mengalami penurunan penampilan di beberapa laga terakhir namun sukses kembali menunjukkan ketajamannya dalam laga La Liga melawan Elche.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved