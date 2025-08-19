Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Elche vs Real Betis, Gol Larut German Valera Buyarkan Kemenangan Los Verdiblancos

Basuki Eka Purnama
19/8/2025 04:48
Elche vs Real Betis, Gol Larut German Valera Buyarkan Kemenangan Los Verdiblancos
Pemain Elche German Valera melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Real Betis di laga La Liga.(X @elchecf)

GOL German Valera di menit 81 memastikan Elche menahan imbang Real Betis 1-1 di laga La Liga, Selasa (19/8) dini hari WIB.

Hasil imbang ini membuka kiprah Elche di kompetisi teratas Liga Spanyol setelah Los Franjiverdes absen selama dua musim.

Gol Valera itu menyamakan kedudukan setelah Real Betis unggul lebih dulu lewat gol Aitor Ruibal di menit 21.

Elche bermain di La Liga selama tiga musim berturut-turut antara musim 2020-21 hingga 2022-23 sebelum terdegradasi pada 2023.

Adapun Los Verdiblancos berusaha mengawali musim ini dengan apik setelah musim lalu finis di peringkat keenam dan meraih tiket ke Liga Europa. (eurospirt/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved