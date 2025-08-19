Elche vs Real Betis, Gol Larut German Valera Buyarkan Kemenangan Los Verdiblancos

Headline
GOL German Valera di menit 81 memastikan Elche menahan imbang Real Betis 1-1 di laga La Liga, Selasa (19/8) dini hari WIB.
Hasil imbang ini membuka kiprah Elche di kompetisi teratas Liga Spanyol setelah Los Franjiverdes absen selama dua musim.
Gol Valera itu menyamakan kedudukan setelah Real Betis unggul lebih dulu lewat gol Aitor Ruibal di menit 21.
Elche bermain di La Liga selama tiga musim berturut-turut antara musim 2020-21 hingga 2022-23 sebelum terdegradasi pada 2023.
Adapun Los Verdiblancos berusaha mengawali musim ini dengan apik setelah musim lalu finis di peringkat keenam dan meraih tiket ke Liga Europa. (eurospirt/Z-1)
Laga Elche vs Betis berlangsung di Stadion Martinez Valero, Selasa (19/8) WIB.
