Real Betis vs Alaves, Gol Tunggal Giovani Lo Celso Pastikan Kemenangan Los Verdiblancos

Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
GOL cepat Giovani Lo Celso memastikan Real Betis membukukan kemenangan tipis 1-0 atas Alaves di laga lanjutan La Liga, Sabtu (23/8) dini hari WIB.
Los Verdiblancos, yang ditahan imbang tim promosi Elche di laga pembuka La Liga, mendominasi pertandingan setelah Lo Celso mencetak gol di menit 16.
Gelandang tersebut menyambar bola muntah sundulan rekan setimnya Cucho Hernández yang membentur pemain bertahan dan jatuh ke sang gelandang di dekat gawang.
Betis memainkan pertandingan kandangnya di La Cartuja — stadion milik publik tempat Spanyol sering bermain di Sevilla — musim ini saat stadion kandang mereka Stadion Benito Villamarín direnovasi.
Tidak ada tambahan gol lagi di sisa laga sehingga Real Betis menang tipis 1-0 atas Alaves.
Berkat kemenangan ini, Real Betis memuncaki klasemen sementara La Liga dengan raihan empat poin dari dua laga.
Adapun Alaves, yang mengalahkan klub promosi Levante di laga pertama, menduduki peringkat sembilan dengan raihan tiga poin dari dua laga. (football-espana/Z-1)
Real Betis memang tertarik untuk memperpanjang jasa Antony setelah meminjam pemain Manchester United itu pada musim lalu.
Laga Elche vs Betis berlangsung di Stadion Martinez Valero, Selasa (19/8) WIB.
Hasil imbang kontra Real Betis membuka kiprah Elche di kompetisi teratas Liga Spanyol setelah Los Franjiverdes absen dari La Liga selama dua musim.
Real Betis terus menjalin komunikasi intens dengan Inter Milan dan siap mengeluarkan biaya transfer hingga delapan juta euro atau sekitar Rp152 miliar untuk Kristjan Asllani.
Klub Serie A Como telah menyelesaikan proses perekrutan Jesus Rodriguez dari klub La Liga Real Betis.
Berkat kemenangan atas Valencia, Alaves menduduki peringkat 17 klasemen La Liga dengan raihan 38 poin, unggul empat poin dari zona degradasi.
Atletico Madrid ditahan imbang oleh tim papan bawah Alaves dalam lanjutan La Liga. Bermain di kandang lawan, anak-anak asuh Diego Simeone tidak mampu mencetak satu gol pun.
Bagi Real Madrid, kemenangan atas Alaves membuat Los Blancos tetap menjaga jarak dengan Barcelona tetap empat poin di klasemen sementara La Liga 2024-2025.
Barcelona dalam kondisi apik menjelang laga tandang ke markas Leganes di ajang La Liga usai belum terkalahkan dalam 23 pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Barcelona berada di urutan ketiga klasemen La Liga, dengan Atletico Madrid yang berada di urutan kedua, satu poin di bawah Real.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved