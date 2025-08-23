Real Betis vs Alaves, Gol Tunggal Giovani Lo Celso Pastikan Kemenangan Los Verdiblancos

Para pemain Real Betis melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Alaves di laga La Liga.(X @RealBetis)

GOL cepat Giovani Lo Celso memastikan Real Betis membukukan kemenangan tipis 1-0 atas Alaves di laga lanjutan La Liga, Sabtu (23/8) dini hari WIB.

Los Verdiblancos, yang ditahan imbang tim promosi Elche di laga pembuka La Liga, mendominasi pertandingan setelah Lo Celso mencetak gol di menit 16.

Gelandang tersebut menyambar bola muntah sundulan rekan setimnya Cucho Hernández yang membentur pemain bertahan dan jatuh ke sang gelandang di dekat gawang.

Betis memainkan pertandingan kandangnya di La Cartuja — stadion milik publik tempat Spanyol sering bermain di Sevilla — musim ini saat stadion kandang mereka Stadion Benito Villamarín direnovasi.

Tidak ada tambahan gol lagi di sisa laga sehingga Real Betis menang tipis 1-0 atas Alaves.

Berkat kemenangan ini, Real Betis memuncaki klasemen sementara La Liga dengan raihan empat poin dari dua laga.

Adapun Alaves, yang mengalahkan klub promosi Levante di laga pertama, menduduki peringkat sembilan dengan raihan tiga poin dari dua laga. (football-espana/Z-1)