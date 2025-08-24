Atletico Madrid vs Elche: Atletico Madrid Ditahan Elche 1-1, Simeone Kembali Gagal Raih Kemenangan

Headline
ATLETICO Madrid kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Elche di Metropolitano Stadium. Hasil ini membuat pasukan Diego Simeone hanya mengoleksi satu poin dari dua laga awal LaLiga 2025/26.
Atletico sebenarnya memulai laga dengan baik. Alexander Sorloth membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah menerima umpan terobosan David Hancko dan melepaskan penyelesaian first-time yang tak mampu dihalau kiper Matias Dituro. Penyerang Norwegia itu nyaris menambah gol, tetapi tembakannya berhasil ditepis Dituro.
Kegagalan memanfaatkan peluang berbalik menjadi petaka. Elche berhasil menyamakan kedudukan lewat skema serangan balik cepat. German Valera mengirim umpan diagonal kepada Alvaro Rodriguez, yang kemudian memberikan assist matang untuk Rafa Mir. Sang striker dengan tenang menaklukkan Jan Oblak untuk mengubah skor jadi 1-1.
Atletico mencoba kembali menekan. Pablo Barrios dan Giuliano Simeone sempat menciptakan peluang, sementara Antoine Griezmann hanya mampu melepaskan tembakan jarak jauh yang melebar. Di menit akhir, kesempatan emas Marcos Llorente juga terbuang setelah sepakannya meleset tipis.
Hingga peluit panjang, skor tetap imbang. Bagi Elche, hasil ini terasa seperti kemenangan moral—pertama kalinya mereka mencuri poin di markas Atletico sejak 1968. Sementara itu, Simeone menghadapi tekanan besar karena Atletico kini hanya menang tiga kali dari delapan laga terakhir LaLiga melawan tim promosi. (Flashscore/Z-2)
