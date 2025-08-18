Espanyol vs Atletico Madrid, Tertinggal Lebih Dulu, Los Periquitos Menang di Kandang

Penyerang Espanyol Pere Milla melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Atletico Madrid di laga La Liga.(AFP/MANAURE QUINTERO)

ESPANYOL mencetak dua gol di menit-menit akhir laga untuk meraih kemenangan mengejutkan 2-1 atas Atletico Madrid di laga La Liga, Senin (18/8) dini hari WIB..

Pere Milla mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir saat Atletico menelan kekalahan di kandang Los Periquitos meskipun sempat unggul terlebih dahulu melalui gol brilian Julian Alvarez.

Atletico sibuk di bursa transfer, dengan beberapa pemain penting yang didatangkan, termasuk Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, dan Giacomo Raspadori, dalam upaya untuk menantang Barcelona dan Real Madrid dalam perebutan gelar juara.

Baca juga : Espanyol v Atletico Madrid, Laga Berakhir Imbang 1-1

Angel Correa, Rodrigo De Paul, dan Cesar Azpilicueta telah hengkang sebagai bagian dari pembangunan kembali tim setelah tim Simeone finis di posisi ketiga, tertinggal 12 poin dari sang juara Barcelona. musim lalu.

Barcelona memulai upaya mempertahankan gelar mereka dengan kemenangan 3-0 di Mallorca pada Sabtu (16/8), sementara Real Madrid akan menjamu Osasuna, Rabu (10/8) dini hari WIB.

Bek tengah Slovakia, Hancko, memiliki peluang emas di babak pertama untuk Atletico yang tampil apik, tetapi sundulannya tepat mengarah ke kiper Espanyol, Marko Dmitrovic.

Baca juga : Atletico Madrid Ditahan Imbang 10 Pemain Espanyol

Tim tamu unggul lebih dulu dengan spektakuler di menit ke-37, ketika Alvarez melepaskan tendangan bebas melengkung ke pojok atas gawang, jauh melewati Dmitrovic.

Skor 1-0 untuk keunggulan Atletico Madrid atas Espanyol bertahan hingga jeda.

Alvarez hampir menggandakan keunggulan Atletico tepat sebelum menit ke-60 ketika tendangannya membentur tiang gawang.

Espanyol membalas 17 menit menjelang bubaran ketika Miguel Rubio mencetak gol melalui tendangan bebas.

Pemain pengganti, Milla, membalikkan keadaan dengan menyundul umpan silang Omar El Hilali untuk mengamankan tiga poin bagi tim tuan rumah di menit ke-84.

Skor 2-1 untuk kemenangan Espanyol atas Atletico Madrid bertahan hingga laga usai. (AFP/Z-1)