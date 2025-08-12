Atletico Madrid Boyong Giacomo Raspadori dari Napoli

Pemain anyar Atletico Madrid Giacomo Raspadori(X @atletienglish)

KLUB La Liga Atletico Madrid telah resmi mengumumkan perekrutan penyerang timnas Italia, Giacomo Raspadori, di bursa transfer musim panas ini.

"Giacomo Raspadori adalah pemain baru Atletico Madrid setelah terjadi kesepakatan transfer dengan klub Serie A Napoli," ungkap Los Rojiblancos dalam sebuah pernyataan resmi, Senin (11/8).

Berdasarkan cicitan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Atletico Madrid menggelontorkan dana sebesar total 26 juta euro (Rp499 miliar). Kesepakatan ini mencakup biaya awal sebesar 22 juta euro dan tambahan 4 juta euro dalam bentuk bonus yang terkait dengan partisipasi di Liga Champions.

Raspadori menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, yang akan mengikatnya di Stadion Metropolitano hingga 2030.

Atletico Madrid menunjukkan ketertarikan mereka terhadap Raspadori sejak Juni lalu, saat mereka juga merampungkan transfer Matteo Ruggeri dari Atalanta.

Raspadori menjadi target prioritas setelah negosiasi untuk pemain seperti Enzo Millot dan Ademola Lookman tidak membuahkan hasil.

Keinginan untuk memperkuat lini serang dan memberikan pelapis bagi Julian Alvarez menjadi alasan utama di balik transfer ini.

Pemain berusia 25 tahun ini meninggalkan Napoli setelah tiga musim, setelah dia membantu klub tersebut meraih dua gelar Serie A.

Meski sering menjadi pemain pengganti, Raspadori mencatatkan 18 gol dan 10 asisst dalam 109 penampilan kompetitif bersama Napoli.

Raspadori memulai kariernya di Sassuolo sebelum bergabung dengan Napoli pada 2022 melalui skema pinjaman dengan kewajiban membeli seharga 28 juta euro.

Selama di Napoli, dia dikenal karena fleksibilitasnya sebagai penyerang tengah, second striker, atau winger.

Di level internasional, Raspadori telah mengoleksi 40 penampilan bersama timnas Italia, mencetak sembilan gol dan enam asis, serta menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Euro 2020.

Kedatangan Raspadori diharapkan dapat menambah kedalaman dan variasi taktik di lini depan Atletico Madrid.

Pelatih Diego Simeone memuji fleksibilitas dan potensi Raspadori, yang diyakini mampu menjadi alternatif bagi pencetak gol utama tim, Julian Alvarez.

Dengan transfer ini, Raspadori menjadi pemain Italia kedua yang bergabung dengan Atletico musim panas ini setelah Matteo Ruggeri.

Menurut laporan, Raspadori telah menjalani tes medis di Madrid pada 11 Agustus 2025 dan diperkirakan akan segera bergabung dengan sesi latihan tim.

Debut Raspadori di La Liga kemungkinan akan terjadi pada laga pembuka musim 2025/26 ketika Atletico Madrid bertandang ke markas Espanyol pada Senin (18/8) dini hari WIB. (Ant/Z-1)