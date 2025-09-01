Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Rayo Vallecano vs Barcelona, Laga Berakhir Imbang 1-1

Basuki Eka Purnama
01/9/2025 05:24
Rayo Vallecano vs Barcelona, Laga Berakhir Imbang 1-1
Laga La Liga antara Rayo Vallecano dan Barcelona.(X @RayoVallecano)

BARCELONA gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Rayo Vallecano saat laga La Liga pada Senin (1/9) itu berakhir imbang 1-1.

Dalam laga di Stadion Vallecas itu, Barcelona mencoba menguasai dominasi penguasaan bola di awal laga untuk membongkar pertahanan Vallecano.

Di menit ke-13, Vallecano hampir saja mengubah kedudukan setelah sundulan Ratiu masih bisa ditangkap Joan Garcia.

Baca juga : Rayo Vallecano vs Barcelona, Dani Olmo Cetak Gol di Laga Debut untuk Pastikan Kemenangan El Barca

Barcelona cukup kesulitan menembus barisan pertahanan Vallecano yang rapat di sepertiga akhir lapangan.

Pada menit ke-40, wasit memberikan hadiah penalti untuk Blaugrana usai Lamine Yamal dilanggar di dalam kotak penalti. Yamal yang maju sebagai algojo mampu menaklukkan Augusto Batalla. Barcelona pun unggul 1-0 hingga turun minum.

Setelah jeda, Vallecano kerap merepotkan pertahanan Barcelona melalui serangan-serangan balik cepat dari sektor sayap.

Baca juga : Barcelona vs Rayo Vallecano, Eksekusi Penalti Robert Lewandowski Antar Blaugrana ke Puncak Klasemen La Liga

Vallecano sempat menjebol gawang Barcelona pada menit ke-64 lewat tembakan Jorge de Frutos. Namun wasit tidak mengesahkan gol tersebut karena Jorge de Frutos telah dalam posisi offside.

Gol Vallecano baru hadir tiga menit kemudian saat Isi Palazon melepaskan umpan silang yang langsung disambut sepakan Fran Perez untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Blaugrana cukup kesulitan menghadapi para pemain Vallecano yang bermain begitu spartan.

Meski telah melakukan sejumlah skema dengan memasukkan Marcus Rashford hingga Robert Lewandowski, Barcelona masih belum bisa membongkar pertahanan Vallecano.

Vallecano justru sempat mengancam Barcelona. Pada menit ke-86, Sergio Camello menceploskan bola, tapi golnya dianulir oleh wasit karena telah dalam posisi offside.

Hingga peluit akhir babak kedua ditiup, kedudukan imbang 1-1 antara Rayo Vallecano dan Barcelona tetap bertahan.

Hasil imbang tersebut membuat Barcelona tertahan di peringkat keempat klasemen sementara La Liga dengan raihan tujuh poin dari tiga laga. 

Sementara itu, Rayo Vallecano berada di posisi kesepuluh dengan koleksi empat poin dari tiga laga. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved