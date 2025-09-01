Rayo Vallecano vs Barcelona, Laga Berakhir Imbang 1-1

Laga La Liga antara Rayo Vallecano dan Barcelona.(X @RayoVallecano)

BARCELONA gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Rayo Vallecano saat laga La Liga pada Senin (1/9) itu berakhir imbang 1-1.

Dalam laga di Stadion Vallecas itu, Barcelona mencoba menguasai dominasi penguasaan bola di awal laga untuk membongkar pertahanan Vallecano.

Di menit ke-13, Vallecano hampir saja mengubah kedudukan setelah sundulan Ratiu masih bisa ditangkap Joan Garcia.

Barcelona cukup kesulitan menembus barisan pertahanan Vallecano yang rapat di sepertiga akhir lapangan.

Pada menit ke-40, wasit memberikan hadiah penalti untuk Blaugrana usai Lamine Yamal dilanggar di dalam kotak penalti. Yamal yang maju sebagai algojo mampu menaklukkan Augusto Batalla. Barcelona pun unggul 1-0 hingga turun minum.

Setelah jeda, Vallecano kerap merepotkan pertahanan Barcelona melalui serangan-serangan balik cepat dari sektor sayap.

Vallecano sempat menjebol gawang Barcelona pada menit ke-64 lewat tembakan Jorge de Frutos. Namun wasit tidak mengesahkan gol tersebut karena Jorge de Frutos telah dalam posisi offside.

Gol Vallecano baru hadir tiga menit kemudian saat Isi Palazon melepaskan umpan silang yang langsung disambut sepakan Fran Perez untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Blaugrana cukup kesulitan menghadapi para pemain Vallecano yang bermain begitu spartan.

Meski telah melakukan sejumlah skema dengan memasukkan Marcus Rashford hingga Robert Lewandowski, Barcelona masih belum bisa membongkar pertahanan Vallecano.

Vallecano justru sempat mengancam Barcelona. Pada menit ke-86, Sergio Camello menceploskan bola, tapi golnya dianulir oleh wasit karena telah dalam posisi offside.

Hingga peluit akhir babak kedua ditiup, kedudukan imbang 1-1 antara Rayo Vallecano dan Barcelona tetap bertahan.

Hasil imbang tersebut membuat Barcelona tertahan di peringkat keempat klasemen sementara La Liga dengan raihan tujuh poin dari tiga laga.

Sementara itu, Rayo Vallecano berada di posisi kesepuluh dengan koleksi empat poin dari tiga laga. (Ant/Z-1)