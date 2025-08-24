Barcelona vs Levante: Barcelona Comeback Dramatis, Kalahkan Levante 3-2 di La Liga

Barcelona melakukan comeback luar biasa dan menang 3-2 atas Levante di La Liga. (Barcelona)

BARCELONA menunjukkan mental juara dengan melakukan comeback luar biasa saat bertandang ke markas Levante. Sempat tertinggal dua gol lebih dulu, Blaugrana bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3-2, sekaligus mempertahankan catatan sempurna mereka di La Liga musim ini dengan sembilan kemenangan tandang beruntun.

Bermain di Estadio Ciudad de Valencia, Barca langsung menekan lewat Lamine Yamal dan Marcus Rashford yang menjalani starter perdananya bersama tim. Namun peluang awal yang mereka dapatkan tidak berbuah gol.

Justru Levante yang lebih dulu memimpin pada menit ke-15. Ivan Romero berhasil menembus lini belakang Barca dan menaklukkan kiper Joan Garcia untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Barcelona mencoba membalas. Ferran Torres nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-36, tetapi tendangannya hanya membentur mistar gawang. Sebaliknya, Levante kembali memberi kejutan menjelang turun minum.

Setelah tinjauan VAR, wasit memberikan penalti akibat handball Alejandro Balde. Jose Luis Morales sukses mengeksekusi penalti tersebut dan menggandakan keunggulan Levante menjadi 2-0.

Memasuki babak kedua, pelatih Hansi Flick langsung melakukan perubahan dengan memasukkan Dani Olmo dan Gavi. Pergantian itu terbukti efektif. Hanya dalam tiga menit setelah restart, Pedri melepaskan tembakan jarak jauh spektakuler yang memperkecil kedudukan. Tak lama kemudian, Torres menebus kegagalannya di babak pertama dengan gol voli yang membuat skor imbang 2-2.

Barcelona terus menekan, meski pertahanan mereka sempat memberi ruang bagi Levante untuk menciptakan peluang. Beberapa kesempatan emas dari Eric Garcia hingga Torres masih bisa digagalkan kiper Pablo Campos.

Memasuki menit-menit akhir, intensitas serangan Barca semakin tinggi. Robert Lewandowski yang masuk dari bangku cadangan menambah daya gedor. Tekanan tanpa henti itu akhirnya membuahkan hasil di masa tambahan waktu. Umpan silang Lamine Yamal disundul salah antisipasi oleh Unai Elgezabal ke gawangnya sendiri, memastikan kemenangan dramatis 3-2 untuk Barcelona.

Dengan hasil ini, Barcelona memperpanjang tren positif mereka dengan selalu mencetak minimal dua gol dalam 13 dari 16 laga terakhir La Liga. Sementara itu, Levante gagal meraih kemenangan kandang ketiga beruntun sejak Januari 2021 dan masih belum meraih poin pada musim ini. (Flashscore/Z-2)