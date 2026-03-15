Real Madrid vs Elche 4-1: Terus Tempel Barcelona, Rekor 48 Tahun Terjaga!

REAL Madrid terus menjaga asa dalam perburuan gelar juara La Liga musim ini. Menjamu Elche di Santiago Bernabeu, Los Blancos tampil perkasa dengan memetik kemenangan telak 4-1. Hasil positif ini membawa skuad asuhan Alvaro Arbeloa menempel ketat Barcelona di puncak klasemen dengan selisih hanya satu poin.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan impresif Real Madrid yang belum pernah kehilangan poin saat mencetak gol pertama di La Liga musim ini. Selain itu, dominasi sejarah Los Blancos atas Elche tetap terjaga, memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam pertemuan kedua tim selama 48 tahun terakhir.

Tampil dengan kepercayaan diri tinggi setelah melibas Manchester City 3-0 di Liga Champions tengah pekan lalu, Madrid langsung menekan sejak awal. Kebuntuan pecah melalui aksi bek Antonio Rudiger. Memanfaatkan bola muntah dari situasi tendangan bebas, pemain asal Jerman tersebut melepaskan tendangan voli keras yang tak mampu dihalau kiper lawan.

Menjelang turun minum, Federico Valverde menggandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir yang berkelas. Menerima umpan silang dari Fran Garcia, Valverde melepaskan tembakan melengkung ke pojok atas gawang dari tepi kotak penalti. Gol ini seolah menegaskan perbedaan kualitas yang mencolok antara kedua tim di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Arbeloa mulai melakukan rotasi dengan menarik keluar pemain kunci seperti Valverde dan Rudiger demi menjaga kebugaran jelang leg kedua kontra Manchester City. Meski begitu, intensitas serangan Madrid tidak menurun. Bek muda Dean Huijsen sukses menambah keunggulan menjadi 3-0 setelah meneruskan umpan silang pemain berusia 18 tahun, Daniel Yanez.

Elche sempat mendapatkan gol hiburan di penghujung laga setelah Manuel Angel secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri (gol bunuh diri). Namun, Real Madrid segera membalas lewat aksi cerdik Arda Guler. Memanfaatkan kesalahan fatal kiper Matias Dituro, Guler melepaskan tendangan jarak jauh yang melewati kepala kiper untuk menutup laga dengan skor 4-1.

Kemenangan ini memastikan Real Madrid menghindari kehilangan poin beruntun di laga kandang sejak Oktober 2021. Kini, beban beralih ke pundak Barcelona yang dijadwalkan menjamu Sevilla besok. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Elche semakin terpuruk di papan bawah setelah melewati 11 pertandingan liga tanpa kemenangan. (Flash Score/Z-2)