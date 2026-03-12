Federico Valverde Sebut Hattrick ke Gawang Manchcester City Sebagai Momen Impian yang Menjadi Nyata

Headline
GELANDANG Real Madrid, Federico Valverde, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah menjadi bintang kemenangan timnya atas Manchester City di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (12/3) dini hari WIB.
Mencetak tiga gol dalam kemenangan telak 3-0 di Santiago Bernabeu, Valverde menyebut laga tersebut sebagai perwujudan dari mimpinya.
Tampil fenomenal di hadapan publik sendiri, gelandang asal Uruguay itu hanya membutuhkan waktu sekitar 22 menit di babak pertama untuk mengunci kemenangan Los Blancos.
Tiga gol cepat tersebut lahir dari proses yang terukur, mulai dari pemanfaatan umpan panjang Thibaut Courtois, kerja sama apik dengan Vinicius Junior, hingga tendangan voli indah hasil umpan Brahim Diaz.
Usai pertandingan, Valverde mengungkapkan rasa syukurnya atas performa yang jarang terjadi di level setinggi Liga Champions.
“Ini luar biasa. Anda bermimpi bisa merasakan malam seperti ini,” ujar Valverde dengan penuh emosional.
Ia mengakui bahwa sudah cukup lama tidak merasakan atmosfer pertandingan yang begitu ia nikmati secara individu maupun secara tim.
“Sudah lama saya tidak menikmati pertandingan seperti ini. Saya sangat senang, tetapi yang paling penting adalah tim kami menang,” katanya.
Meski membawa modal kemenangan 3-0 yang sangat nyaman, Valverde menunjukkan kedewasaan dengan tetap waspada.
Baginya, keunggulan tiga gol bukan alasan untuk merasa tugas sudah selesai, terutama mengingat reputasi tim asuhan Pep Guardiola yang kerap tampil perkasa di kandang sendiri.
Alih-alih merayakan keunggulan agregat, Valverde justru menekankan pentingnya mentalitas "skor nol-nol" saat melakoni leg kedua di markas City pekan depan.
“Pertandingan di Manchester selalu sangat sulit. Kami harus datang ke sana seolah-olah skor masih 0-0 dan bekerja keras,” tegas gelandang bernomor punggung 15 tersebut.
Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa fokus Madrid bukan hanya pada hasil besar di Bernabeu, melainkan konsistensi kerja keras untuk memastikan tiket perempat final benar-benar aman.
Dengan absennya Kylian Mbappe dalam laga ini, kepemimpinan dan ketajaman Valverde terbukti menjadi pembeda yang membuat Real Madrid mampu menunjukkan permainan paling meyakinkan mereka musim ini. (Z-1)
