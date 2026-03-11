Real Madrid vs Manchester City, Arbeloa Mengaku Timnya Optimistis Raih Kemenangan

Leg pertama babak 16 besar Liga Champions akan mempertemukan Real Madrid vs Manchester City.(ChatGPT)

PELATIH Real Madrid Alvaro Arbeloa menyebut pertandingan melawan Manchester City sebagai laga yang sangat menarik dan dinantikan para penggemar menjelang duel di Santiago Bernabéu Stadium pada leg pertama Champions League, yang akan berlangsung Kamis (12/3) dini hari WIB..

Arbeloa mengatakan timnya sangat termotivasi menghadapi pertandingan tersebut karena Liga Champions memiliki arti khusus bagi Real Madrid.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan lawan yang hebat, dengan pemain-pemain hebat dan pelatih hebat. Ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat dinantikan oleh para penggemar,” kata Arbeloa dikutip dari laman resmi Real, Rabu.

“Kami sangat termotivasi. Anda semua tahu betapa spesialnya Liga Champions bagi kami semua, dan dengan pola pikir, keinginan, serta antusiasme itu, kami ingin memainkan pertandingan ini,” lanjutnya.

Menurut Arbeloa, City merupakan tim dengan kualitas individu tinggi sekaligus memiliki kekompakan yang kuat karena sudah lama dilatih oleh Pep Guardiola.

“Ide permainan mereka (City) sangat jelas, dan mereka sudah bersama Guardiola selama tujuh atau delapan tahun. Mereka saling mengenal dengan sangat baik dan bisa bermain dengan mata tertutup,” ujar sosok yang menggantikan Xabi Alonso sebagai pelatih Real itu.

Meski menghadapi lawan tangguh, Arbeloa menegaskan bahwa Real selalu menganggap diri sebagai favorit dalam setiap pertandingan.

“Jika sebelumnya saya mengatakan bahwa Madrid selalu menjadi favorit, maka itulah yang saya yakini. Kami adalah Real Madrid, dan kami tidak pernah merasa lebih rendah dari siapa pun. Tidak peduli situasinya atau siapa lawannya. Kami adalah Real Madrid, dan kami tidak boleh merasa inferior terhadap siapa pun,” kata Arbeloa.

Pelatih asal Spanyol itu juga mengakui duel melawan Guardiola akan menghadirkan tantangan taktik karena pelatih City dikenal sering menyiapkan kejutan dalam strategi permainan.

“Saya akan sangat terkejut jika tidak ada perubahan dalam struktur permainan mereka besok, baik dalam cara mereka menyerang maupun mungkin dengan memasukkan pemain berbeda dari yang digunakan dalam beberapa pekan terakhir. Anda harus selalu siap ketika menghadapi pelatih seperti Pep karena dia selalu cenderung memikirkan ulang pendekatannya secara mendalam,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arbeloa mengatakan penyerang Kylian Mbappe menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan dari cedera.

“Dia jauh lebih baik. Seperti yang saya sebutkan dalam beberapa pekan terakhir, ini adalah proses yang dilihat dari hari ke hari untuk melihat perkembangannya. Sepanjang pekan ini sangat positif dan dia kembali dengan perasaan yang sangat baik. Setiap hari dia semakin membaik dan kami berharap dia segera kembali,” kata Arbeloa. (Ant/P-3)