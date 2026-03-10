Real Madrid Bidik Mauricio Pochettino untuk Gantikan Alvaro Arbeloa Musim Depan

Pelatih timnas AS Mauricio Pochettino(AFP/KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

RAKSASA La Liga, Real Madrid, dilaporkan tengah menyusun rencana besar untuk merombak staf kepelatihan mereka. Nama mantan manajer Tottenham Hotspur dan Chelsea, Mauricio Pochettino, muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi kursi pelatih di Santiago Bernabeu pada musim 2026/2027.

Berdasarkan laporan dari ESPN dan berbagai media olahraga Spanyol, manajemen Los Blancos mulai meragukan kapasitas Alvaro Arbeloa sebagai solusi jangka panjang. Arbeloa, yang naik takhta menggantikan Xabi Alonso pada Januari 2026, dianggap belum mampu mengangkat performa tim secara konsisten meskipun Madrid saat ini masih membuntuti Barcelona di klasemen sementara.

Pochettino bukan nama baru dalam radar Florentino Perez. Pelatih berusia 54 tahun itu sudah lama dikagumi karena gaya mainnya yang ofensif dan kemampuannya mengelola ruang ganti yang dipenuhi pemain bintang. Faktor Kylian Mbappe juga menjadi alasan kuat; Pochettino pernah melatih kapten timnas Prancis tersebut selama dua musim di PSG, memenangkan gelar Ligue 1 dan Coupe de France bersama-sama.

Statistik Kunci Mauricio Pochettino Klub Sebelumnya: Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, PSG, Chelsea.

Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, PSG, Chelsea. Prestasi Utama: Juara Ligue 1 (2021/22), Finalis Liga Champions (2018/19).

Juara Ligue 1 (2021/22), Finalis Liga Champions (2018/19). Jabatan Saat Ini: Pelatih Kepala Timnas Amerika Serikat (USMNT).

Saat ini, Pochettino masih terikat kontrak dengan tim nasional Amerika Serikat hingga berakhirnya Piala Dunia 2026. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa pelatih asal Argentina itu sangat tertarik untuk kembali ke level klub, terutama jika tawaran tersebut datang dari klub sebesar Real Madrid. Madrid dikabarkan bersedia menunggu hingga turnamen akbar tersebut usai sebelum meresmikan penunjukan pelatih baru.

Selain Pochettino, beberapa nama lain seperti Jurgen Klopp dan Unai Emery juga disebut-sebut masuk dalam radar pantauan. Namun, profil Pochettino dianggap paling sesuai dengan visi "Galacticos" yang ingin terus dikembangkan oleh Perez, terutama dalam memaksimalkan potensi skuad muda bertalenta yang dimiliki Madrid saat ini.

Masa depan Arbeloa sendiri kemungkinan besar akan ditentukan oleh hasil di Liga Champions musim ini. Jika gagal meraih trofi bergengsi tersebut, hampir dipastikan ia akan kembali ke peran sebelumnya di akademi atau meninggalkan klub, memberikan jalan bagi kedatangan pelatih baru yang lebih berpengalaman di kancah Eropa.