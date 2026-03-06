Preview Celta Vigo vs Real Madrid: Misi Bangkit Los Blancos di Tengah Badai Cedera

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
REAL Madrid akan menjalani laga tandang yang sangat menantang saat menyambangi markas Celta Vigo, Estadio Abanca-Balaídos, pada pekan ke-27 La Liga 2025/2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/3) dini hari WIB ini menjadi momentum krusial bagi tim tamu untuk menghentikan tren negatif.
Pelatih Alvaro Arbeloa menghadapi tantangan terberatnya musim ini. Real Madrid dipastikan tampil pincang tanpa sejumlah pemain pilar. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo harus menepi karena cedera. Absennya Rodrygo yang mengalami cedera ACL menjadi pukulan telak bagi lini serang Si Putih.
Selain di lini serang, pertahanan Madrid juga goyah dengan absennya Eder Militao. Kondisi ini memaksa Arbeloa untuk mengandalkan pemain muda seperti Dean Huijsen dan Gonzalo Garcia guna menambal lubang yang ditinggalkan para bintang.
Berbanding terbalik dengan tim tamu, Celta Vigo justru sedang menikmati masa-masa indah. Mereka mengantongi empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. Keberhasilan mereka mengalahkan Real Madrid 2-0 di pertemuan pertama musim ini menjadi bukti bahwa skuat Claudio Giraldez memiliki resep untuk menjinakkan raksasa Spanyol tersebut.
Kembalinya Borja Iglesias dari masa suspensi semakin memperkuat daya gedor Os Celestes. Dengan dukungan penuh publik Balaídos, Celta berambisi mengulangi kesuksesan bulan Desember lalu sekaligus merangsek naik ke posisi lima besar klasemen.
|Kategori
|Detail
|Stadion
|Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
|Posisi Klasemen
|Celta (6), Real Madrid (2)
|Pertemuan Terakhir
|Real Madrid 0-2 Celta Vigo (Desember 2025)
Meski diunggulkan secara historis, Real Madrid harus waspada. Tanpa kreativitas Bellingham dan ketajaman Mbappe, beban kreativitas akan sepenuhnya bertumpu pada Vinicius Junior. Jika Arbeloa gagal meramu strategi alternatif, bukan tidak mungkin Celta Vigo akan mencatatkan double kemenangan atas Madrid musim ini.
1. Kapan pertandingan Celta Vigo vs Real Madrid dimulai?
Pertandingan akan dimulai pada Sabtu, 7 Maret 2026, pukul 03.00 WIB.
2. Siapa pemain Real Madrid yang absen?
Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo, Eder Militao, dan Dani Ceballos dilaporkan absen karena cedera.
3. Di mana saya bisa menonton Celta Vigo vs Real Madrid?
Pertandingan ini biasanya disiarkan melalui platform streaming resmi pemegang hak siar La Liga di Indonesia.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Meski Jay Idzes tampil solid saat tampil sebagai starter, Sassuolo harus pulang dengan tangan hampa dari Stadion Olimpico usai kalah 2-1 dari Lazio di laga Serie A.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Kekalahan dari Genoa membuat posisi AS Roma tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin.
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
Preview lengkap AC Milan vs Inter Milan 8 Maret 2026. Analisis taktik, prediksi skor, susunan pemain, dan update cedera Lautaro Martinez.
Preview Genoa vs AS Roma di Serie A 2025/2026. Daniele De Rossi menghadapi mantan klubnya saat Genoa berjuang menjauh dari degradasi, sementara Roma memburu posisi empat besar Liga Champions.
Federico Valverde mencetak gol roket di masa injury time untuk membawa Real Madrid menang 2-1 atas Celta Vigo di Stadion Balaidos.
Real Madrid berhasil menang 2-1 atas Celta Vigo di laga La Liga di Stadion Balaidos, Minggu (20/10).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved