Preview Celta Vigo vs Real Madrid: Misi Bangkit Los Blancos di Tengah Badai Cedera

Celta Vigo vs Real Madrid(MI/AI)

REAL Madrid akan menjalani laga tandang yang sangat menantang saat menyambangi markas Celta Vigo, Estadio Abanca-Balaídos, pada pekan ke-27 La Liga 2025/2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/3) dini hari WIB ini menjadi momentum krusial bagi tim tamu untuk menghentikan tren negatif.

Krisis Pemain di Kubu Real Madrid

Pelatih Alvaro Arbeloa menghadapi tantangan terberatnya musim ini. Real Madrid dipastikan tampil pincang tanpa sejumlah pemain pilar. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo harus menepi karena cedera. Absennya Rodrygo yang mengalami cedera ACL menjadi pukulan telak bagi lini serang Si Putih.

Selain di lini serang, pertahanan Madrid juga goyah dengan absennya Eder Militao. Kondisi ini memaksa Arbeloa untuk mengandalkan pemain muda seperti Dean Huijsen dan Gonzalo Garcia guna menambal lubang yang ditinggalkan para bintang.

Celta Vigo dalam Formasi Terbaik

Berbanding terbalik dengan tim tamu, Celta Vigo justru sedang menikmati masa-masa indah. Mereka mengantongi empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. Keberhasilan mereka mengalahkan Real Madrid 2-0 di pertemuan pertama musim ini menjadi bukti bahwa skuat Claudio Giraldez memiliki resep untuk menjinakkan raksasa Spanyol tersebut.

Kembalinya Borja Iglesias dari masa suspensi semakin memperkuat daya gedor Os Celestes. Dengan dukungan penuh publik Balaídos, Celta berambisi mengulangi kesuksesan bulan Desember lalu sekaligus merangsek naik ke posisi lima besar klasemen.

Prediksi Susunan Pemain

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fer Lopez, Borja Iglesias, Hugo Alvarez.

Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Carlos Dominguez; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fer Lopez, Borja Iglesias, Hugo Alvarez. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

Statistik Pertandingan Kategori Detail Stadion Estadio Abanca-Balaídos, Vigo Posisi Klasemen Celta (6), Real Madrid (2) Pertemuan Terakhir Real Madrid 0-2 Celta Vigo (Desember 2025)

Mampukah Madrid Bangkit?

Meski diunggulkan secara historis, Real Madrid harus waspada. Tanpa kreativitas Bellingham dan ketajaman Mbappe, beban kreativitas akan sepenuhnya bertumpu pada Vinicius Junior. Jika Arbeloa gagal meramu strategi alternatif, bukan tidak mungkin Celta Vigo akan mencatatkan double kemenangan atas Madrid musim ini.

People Also Ask

1. Kapan pertandingan Celta Vigo vs Real Madrid dimulai?

Pertandingan akan dimulai pada Sabtu, 7 Maret 2026, pukul 03.00 WIB.

2. Siapa pemain Real Madrid yang absen?

Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo, Eder Militao, dan Dani Ceballos dilaporkan absen karena cedera.

3. Di mana saya bisa menonton Celta Vigo vs Real Madrid?

Pertandingan ini biasanya disiarkan melalui platform streaming resmi pemegang hak siar La Liga di Indonesia.

