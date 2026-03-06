Preview Cagliari vs Como: Ambisi Eropa Cesc Fabregas Diuji di Sardinia

Cagliari vs Como(AI/MI)

LANJUTAN kompetisi kasta tertinggi Italia, Mata Uang Rupiah Serie A 2025/2026, akan menyajikan duel menarik antara Cagliari vs Como di Stadion Unipol Domus, Cagliari, pada Sabtu (7/3/2026). Pertandingan ini menjadi ujian konsistensi bagi tim tamu, Como, yang tengah terbang tinggi di papan atas klasemen.

Kondisi Terkini Cagliari dan Como

Cagliari asuhan Fabio Pisacane sedang dalam performa yang kurang ideal. Rossoblu tercatat belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhirnya. Meski berada enam poin di atas zona degradasi, rapuhnya lini pertahanan menjadi masalah utama setelah kebobolan 36 gol sejauh ini.

Di sisi lain, Como yang dilatih oleh Cesc Fabregas menjadi fenomena musim ini. Berstatus sebagai tim promosi, mereka kini bertengger di peringkat kelima klasemen sementara. Kemenangan 3-1 atas Lecce di pekan sebelumnya semakin mempertegas ambisi mereka untuk mengunci tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

Statistik Menarik Jelang Laga Como memiliki rata-rata 5,15 tembakan tepat sasaran per pertandingan, tertinggi ketiga di Serie A.

Cagliari hanya memenangkan 3 dari 11 laga kandang terakhir mereka di Unipol Domus.

Anastasios Douvikas menjadi tumpuan Como dengan torehan 9 gol musim ini.

Prediksi Susunan Pemain

Tuan rumah dipastikan tampil tanpa striker berpengalaman Andrea Belotti yang mengalami cedera lutut. Sementara itu, Como masih memantau kondisi kebugaran Alvaro Morata yang diragukan tampil sejak menit awal.

Tim Prediksi Starting XI Cagliari Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Kilicsoy, Esposito. Como Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Douvikas.

Prediksi Skor

Melihat tren performa kedua tim, Como lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan tipis. Namun, atmosfer Unipol Domus seringkali menyulitkan tim-tim besar. Hasil imbang menjadi opsi yang realistis jika Cagliari mampu tampil disiplin di lini belakang.

Prediksi Skor: Cagliari 1-2 Como

