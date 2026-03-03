Udinese vs Fiorentina: Udinese Hancurkan Fiorentina 3-0, Debut Bencana Daniele Rugani

Udinese bangkit dari tren negatif dengan melibas Fiorentina tiga gol tanpa balas. Momen buruk debut Daniele Rugani bersama La Viola.(Udinese)

UDINESE berhasil mengakhiri tren negatif mereka dengan kemenangan telak 3-0 atas Fiorentina di Stadion Friuli. Kemenangan yang sangat dibutuhkan ini disegel oleh gol-gol dari Christian Kabasele, Keinan Davis, dan Adam Buksa, di tengah performa debut yang buruk dari bek baru Fiorentina, Daniele Rugani.

Sebelum laga dimulai, atmosfer stadion terasa emosional dengan adanya pertunjukan musik untuk memperingati delapan tahun meninggalnya kapten Fiorentina, Davide Astori, yang wafat di sebuah hotel di Udine pada Maret 2018. Selain peringatan tersebut, bulan ini stadion juga menyelenggarakan pemeriksaan jantung gratis bagi para penonton.

Babak Pertama: Kabasele Membuka Keunggulan

Pertandingan baru berjalan 10 menit ketika Udinese berhasil membuka keunggulan. Berawal dari sepak pojok Nicolò Zaniolo ke kotak penalti, Christian Kabasele melepaskan sundulan bebas yang merobek jala lawan. Gol ini terjadi setelah Daniele Rugani terpeleset, sehingga gagal mengawal pergerakan Kabasele.

Fiorentina, yang baru saja melakoni laga melelahkan di Conference League pada tengah pekan, mencoba membalas melalui Rolando Mandragora dan Albert Gudmundsson. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil. Sebaliknya, kiper Fiorentina David De Gea harus bekerja keras menepis tendangan rendah Keinan Davis dari jarak dekat.

Dominasi Keinan Davis dan Petaka Penalti

Memasuki babak kedua, Udinese tetap tampil menekan. Keinan Davis, yang baru kembali setelah absen sebulan, menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan La Viola. Davis sempat memaksa De Gea melakukan penyelamatan gemilang setelah melakukan solo run dari garis tengah lapangan.

Petaka bagi Fiorentina kembali datang ketika Davis dijatuhkan oleh Rugani di kotak terlarang saat mencoba menyambut umpan terukur Jordan Zemura. Wasit pun menunjuk titik putih. Keinan Davis yang mengeksekusi sendiri penalti tersebut berhasil menggandakan keunggulan Udinese menjadi 2-0.

Debut Bencana Rugani Ditutup Gol Buksa

Malam buruk Daniele Rugani mencapai puncaknya menjelang akhir pertandingan. Bek pinjaman tersebut gagal membendung pergerakan Adam Buksa yang menerima bola pantul dari Lennon Miller. Buksa dengan mudah melewati tantangan lemah Rugani sebelum melepaskan tembakan melengkung kaki kiri ke pojok jauh gawang.

Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang. Hasil ini memutus rantai tiga kekalahan beruntun Udinese, sementara bagi Fiorentina, kekalahan ini menjadi antiklimaks setelah performa apik mereka dalam beberapa pekan terakhir di semua kompetisi. (Football-Italia/Z-2)