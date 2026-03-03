Bologna vs Pisa: Menang 5 Kali Beruntun, Vincenzo Italiano Bantah 'Lupakan' Jens Odgaard di Bologna

Pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, memuji dampak instan Jens Odgaard saat mengalahkan Pisa. (Bologna)

BOLOGNA baru saja mencatatkan kemenangan kelima secara beruntun di semua kompetisi setelah menumbangkan Pisa dengan skor 1-0 di Cetilar Arena. Di balik kemenangan dramatis tersebut, pelatih Vincenzo Italiano memberikan pembelaan terhadap pahlawan kemenangan timnya, Jens Odgaard.

Sempat terpuruk di awal tahun 2026, I Rossoblu kini tampak telah menemukan kembali bentuk permainan terbaik mereka. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan ketiga berturut-turut di ajang Serie A, sekaligus modal berharga usai memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Europa untuk menghadapi AS Roma.

Dominasi yang Berbuah Hasil

Dalam konferensi pers pascapertandingan, Italiano mengaku puas dengan performa anak asuhnya, terutama di paruh pertama laga. Meski timnya sempat mengalami kelelahan, mereka mampu menjaga konsistensi hingga menit akhir.

"Babak pertama kami sangat luar biasa, dan Santiago Castro memiliki dua peluang besar di mana seharusnya kami bisa mencetak gol," ujar Italiano. "Setelah turun minum, kelelahan tidak bisa dihindari, tetapi kami juga tahu bahwa semua tim dipaksa bekerja keras untuk meraih hasil di sini. Perjalanan masih panjang, namun kami memegang teguh kemenangan ini dan ingin terus melanjutkan jalur ini."

Bantahan Soal Masa Depan Odgaard

Salah satu sorotan dalam laga ini adalah gol spektakuler Jens Odgaard. Sebelumnya, santer beredar kabar, pemain asal Denmark itu mulai terlupakan dan tidak lagi menjadi pilihan utama, yang memicu spekulasi mengenai masa depannya di klub. Namun, Italiano dengan tegas menepis anggapan tersebut.

"Odgaard membuktikan sekali lagi betapa menentukan dirinya di posisi tersebut. Dia tahu bahwa ketika dipanggil, dia harus memberikan kontribusinya. Saya tentu tidak melupakannya, kami hanya perlu memberinya sedikit waktu istirahat," tegas sang pelatih.

Italiano juga menambahkan bahwa rotasi pemain menjadi kunci di tengah jadwal yang sangat padat. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap beban kerja Santiago Castro yang tinggi dan potensi risiko cedera.

Kondisi Skuad dan Pemain Cedera

Selain performa apik, Bologna harus membayar kemenangan ini dengan tumbangnya dua pemain. Martin Vitik terpaksa ditarik keluar setelah wajahnya terhantam bola dengan keras, sementara Joao Mario juga mengalami masalah fisik.

"Vitik dan Joao Mario keduanya mengalami memar pada lutut mereka," jelas Italiano mengenai kondisi terkini pemainnya.

Meski diterpa masalah cedera ringan, Italiano tetap memuji dampak positif dari para pemain pengganti seperti Riccardo Orsolini, serta performa Federico Bernardeschi dan Niccolò Cambiaghi yang dianggapnya sudah cukup baik meski masih bisa lebih efektif lagi. (Football-Italia/Z-2)