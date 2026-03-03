Bologna vs Pisa: Gol Roket Jens Odgaard Bungkam Pisa, Skorupski Tampil Heroik untuk Bologna

Jens Odgaard menjadi pahlawan kemenangan Bologna atas Pisa lewat gol spektakuler di menit akhir. (Bologna)

SEBUAH momen ajaib dari Jens Odgaard berhasil memastikan tiga poin penuh bagi Bologna dalam laga sengit melawan Pisa. Meski tuan rumah tampil menekan, ketangguhan kiper Lukasz Skorupski dan penyelesaian akhir yang klinis menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

Kedatangan pelatih baru Pisa, Oscar Hiljemark, belum mampu membawa perubahan signifikan bagi timnya. Dengan hasil ini, Hiljemark mencatatkan rekor satu hasil imbang dan dua kekalahan beruntun. Di sisi lain, tim tamu berjuluk I Rossoblu tampil percaya diri setelah mengantongi dua kemenangan beruntun di Serie A, sekaligus menjadi modal penting menjelang laga babak 16 besar Liga Europa melawan Roma.

Babak Pertama yang Intens

Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Bek Bologna, Martin Vitik, harus ditarik keluar pada menit ke-21 setelah wajahnya terhantam bola tendangan keras Marius Marin. Meski sempat mencoba bertahan, Vitik tampak linglung dan tidak bisa melanjutkan laga.

Baca juga : Bologna vs Udinese, Menang Tipis, Rossoblu Dekati Zona Eropa

Bologna sejatinya memiliki peluang emas melalui Santiago Castro. Penyerang tersebut berhasil melewati kawalan Antonio Caracciolo, namun sepakannya masih melambung di atas mistar. Tak lama berselang, Castro kembali mendapatkan peluang setelah menerima umpan terukur dari Nikola Moro. Sayangnya, tendangan diagonalnya hanya membentur tiang gawang meski sudah berhasil menaklukkan kiper Nicolas.

Tembok Kokoh Lukasz Skorupski

Memasuki babak kedua, giliran Pisa yang mengambil inisiatif serangan. Lukasz Skorupski dipaksa bekerja keras melakukan penyelamatan ganda yang krusial. Pertama, ia meregangkan tubuh untuk menepis umpan silang berbahaya sebelum disambar oleh Mehdi Leris. Tak lama kemudian, dari situasi sepak pojok, Skorupski kembali menggagalkan sundulan bebas Stefano Moreo tepat di bawah mistar gawang.

Pisa hampir saja memecah kebuntuan melalui aksi Gabriele Piccinini setelah kerja sama tim yang apik. Namun, Skorupski sekali lagi menunjukkan kelasnya dengan menepis bola yang mengarah ke tiang jauh. Drama berlanjut saat sundulan Filip Stojilkovic berhasil melewati Skorupski, namun bola disapu tepat di garis gawang oleh Nadir Zortea.

Momen Penentu Odgaard

Saat laga tampak akan berakhir imbang tanpa gol, Jens Odgaard muncul sebagai pemecah kebuntuan pada menit ke-90. Menerima bola dengan membelakangi gawang di luar kotak penalti, Odgaard melakukan manuver balik badan yang cepat sebelum melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang yang tidak mampu dijangkau kiper lawan.

Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan tipis ini mengukuhkan tren positif Bologna, sementara Pisa harus kembali mengevaluasi lini serang mereka yang gagal mengonversi peluang menjadi gol. (Football-Italia/Z-2)