Preview Pisa vs Bologna Serie A: Misi Mustahil Nerazzurri vs Tren Positif Rossoblu

Pisa vs Bologna

Pertandingan pekan ke-27 Serie A 2025/2026 akan mempertemukan dua tim dengan nasib yang bertolak belakang di Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, Pisa. Tuan rumah, Pisa SC, saat ini sedang terjepit di posisi ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin. Tim asuhan Oscar Hiljemark ini mencatatkan rekor buruk dengan tidak pernah menang dalam 15 pertandingan terakhir di liga.

Di sisi lain, Bologna datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Rossoblu ini baru saja memastikan tempat di babak 16 besar Liga Europa setelah menyingkirkan Brann dengan agregat 2-0. Di kancah domestik, Vincenzo Italiano berhasil membawa pasukannya meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi, yang membuat mereka kini bertengger di posisi ke-8 dan terus mengintip peluang menuju zona Eropa.

Kondisi Skuad dan Kabar Cedera

Pisa menghadapi tantangan berat karena harus kehilangan sejumlah pemain pilar akibat cedera. Gelandang kreatif Calvin Stengs dan kiper utama Simone Scuffet dipastikan absen hingga awal Maret. Kabar baiknya, kiper Adrian Semper dilaporkan sudah pulih dan kemungkinan besar akan langsung turun sejak menit awal menggantikan Nicolas. Stefano Moreo tetap menjadi tumpuan utama di lini depan sebagai top skor klub dengan torehan 5 gol musim ini.

Bologna juga memiliki masalah di sektor bek kiri setelah Juan Miranda dan Charalampos Lykogiannis harus menepi karena cedera. Hal ini memaksa Italiano untuk melakukan eksperimen dengan menempatkan Joao Mario atau Nadir Zortea di posisi tersebut. Namun, lini serang mereka sedang tajam-tajamnya, di mana Santiago Castro dan Riccardo Orsolini masing-masing telah mengemas 7 gol di Serie A musim ini.

Statistik Kunci dan Head to Head

Statistik Pisa SC Bologna FC Posisi Klasemen 19 8 Poin 15 36 5 Laga Terakhir S-K-S-K-K K-K-M-M-M Rata-rata Gol/Laga 0.77 1.35 Top Skor Stefano Moreo (5) Santiago Castro (7)

Dalam pertemuan pertama musim ini pada Oktober 2025, Bologna berhasil melumat Pisa dengan skor telak 4-0 di Renato Dall'Ara. Secara historis, Pisa belum pernah mengalahkan Bologna dalam empat pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi sejak tahun 2008.

Prediksi Susunan Pemain

Pisa SC (3-4-2-1)

Adrian Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Idrissa Toure, Felipe Loyola, Marius Marin, Angori; Samuel Iling-Junior, Stefano Moreo; Stojilkovic.

Pelatih: Oscar Hiljemark.

Bologna FC (4-3-3)

Lukasz Skorupski; Lorenzo De Silvestri, Jhon Lucumi, Nicolo Casale, Joao Mario; Lewis Ferguson, Remo Freuler, Simon Sohm; Riccardo Orsolini, Santiago Castro, Nicolo Cambiaghi.

Pelatih: Vincenzo Italiano.

Analisis Strategi: Menembus Tembok Tuscany

Pisa kemungkinan besar akan bermain sangat defensif dan mengandalkan serangan balik cepat melalui sisi sayap yang ditempati Iling-Junior. Hiljemark tahu bahwa satu poin sangat berharga untuk memangkas jarak 9 poin dari zona aman. Namun, masalah utama mereka adalah produktivitas gol yang sangat rendah, terutama saat bermain di kandang sendiri.

Bologna diprediksi akan mendominasi penguasaan bola. Dengan kreativitas Lewis Ferguson di lini tengah dan kecepatan Orsolini di sisi kanan, Rossoblu memiliki banyak opsi untuk membongkar pertahanan berlapis. Fokus utama Bologna adalah mencetak gol cepat untuk meruntuhkan mental tuan rumah yang sudah rapuh akibat rentetan hasil negatif.

Kesimpulan dan Prediksi Skor

Melihat performa kedua tim, Bologna jauh lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin dari Tuscany. Pisa memang dikenal gigih saat bermain di Arena Garibaldi, namun kualitas individu dan momentum positif yang dibawa Bologna sulit untuk dibendung.

Prediksi Skor: Pisa 0-2 Bologna.

Apakah Pisa mampu menciptakan kejutan dan memutus rantai tanpa kemenangan mereka, ataukah Bologna akan semakin kokoh di persaingan zona Eropa?

