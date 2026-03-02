Francisco Conceicao Usai Drama Roma vs Juventus: Kami Pantas Menang!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMAIN sayap muda Juventus, Francisco Conceicao, meyakini timnya lebih layak membawa pulang tiga poin ketimbang hanya hasil imbang dalam drama enam gol melawan AS Roma di Stadio Olimpico. Meski sempat tertinggal 1-3, Juventus berhasil memaksakan skor imbang 3-3 lewat gol telat Federico Gatti di masa injury time.
Laga ini berlangsung sangat sengit. AS Roma sempat berada di atas angin melalui gol-gol spektakuler dari Wesley, Evan Ndicka, dan Donyell Malen. Namun, lesatan voli indah Conceicao di babak kedua menjadi pemantik kebangkitan Bianconeri sebelum disempurnakan oleh gol Jeremie Boga dan Gatti.
Berbicara kepada DAZN Italia usai laga, Conceicao mengaku lebih bangga dengan determinasi timnya daripada gol indah yang ia cetak ke pojok atas gawang Roma.
"Itu adalah gol yang bagus, tetapi saya jauh lebih bahagia dengan apa yang kami lakukan setelah tertinggal 3-1, karena saat itu situasi jauh lebih sulit. Tim bekerja sangat keras, dan saya merasa jika ada tim yang pantas menang, maka itu adalah kami, karena kami memiliki beberapa peluang yang sangat bersih," ujar pemain asal Portugal tersebut.
Gol ini merupakan torehan keempat Conceicao dari 32 pertandingan kompetitif musim ini. Menariknya, ini adalah gol pertamanya sejak terakhir kali membobol gawang Roma pada pertemuan Desember lalu.
Meski tampil gemilang, pemain bertalenta ini tetap mawas diri. Ia menyadari bahwa efektivitas di depan gawang adalah hal yang harus terus ia tingkatkan jika ingin menjadi pemain kelas dunia di Juventus.
"Untuk mencapai level berikutnya, saya tentu perlu mencetak lebih banyak gol. Saya orang pertama yang mengakui hal itu, saya bekerja keras dalam latihan. Saya tahu bermain untuk Juve, Anda harus lebih efektif di depan gawang. Saya orang pertama yang kesal ketika tidak mencetak gol," tegasnya.
Conceicao juga mengungkapkan bahwa pelatih Luciano Spalletti terus mendorongnya untuk memberikan pengaruh bagi tim, bahkan saat bola tidak berada di kakinya. Ia diminta untuk menjadi pemain bertahan pertama yang melakukan tekanan (pressing) dan terlibat aktif dalam duel fisik.
Hasil imbang ini membawa dampak signifikan pada tabel klasemen. AS Roma kini melorot ke peringkat keempat, sementara Juventus tertahan di posisi keenam setelah digusur Como.
Persaingan menuju kualifikasi Liga Champions pun kian membara. Saat ini, hanya ada selisih delapan poin yang memisahkan lima tim di posisi ketiga hingga ketujuh, melibatkan Napoli, Roma, Como, Juventus, dan Atalanta yang saling sikut di papan atas Serie A. (Football-Italia/Z-2)
Luciano Spalletti beri sinyal terkait masa depan Jonathan David di Juventus usai libas Pisa 4-0.
Juventus bangkit dengan kemenangan telak 4-0 atas Pisa. Gol Cambiaso, Thuram, Yildiz, dan Boga akhiri tren negatif Bianconeri di Serie A.
Milan yang kini berada di posisi kedua klasemen Serie A memang sulit mengejar pemuncak Inter Milan karena tertinggal 10 poin. Namun target realistis mereka adalah finis di zona Liga Champions.
Juventus tahan imbang AS Roma 3-3 lewat aksi comeback heroik. Luciano Spalletti puji mentalitas baja pemain dan tegaskan ambisi ke zona Liga Champions.
Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, bicara blak-blakan usai timnya membuang keunggulan 3-1 atas Juventus.
Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, bicara blak-blakan usai timnya membuang keunggulan 3-1 atas Juventus.
Drama luar biasa terjadi di Olimpico! Sempat unggul 3-1, AS Roma harus puas berbagi poin setelah Juventus melakukan comeback epik di masa injury time.
Simak preview lengkap AS Roma vs Juventus di Serie A 2026. Analisis formasi, kabar pemain cedera, H2H, dan prediksi skor duel perebutan zona UCL
AS Roma tertahan di peringkat tujuh klasemen Serie A dengan torehan 53 poin dari 31 laga, terpaut tiga poin dari Juventus yang menduduki peringkat lima dengan raihan 56 poin.
Kedua tim sama-sama cuma mencatatkan satu shot on target di laga ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved