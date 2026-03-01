Preview AS Roma vs Juventus: Prediksi, Lineups, & Jadwal Serie A 2026

AS Roma vvAS Roma vs Juventus, Serie A 2026, Preview Bola, Prediksi Roma Juventus, Jadwal Liga Italia, Donyell Malen, Kenan Yildiz(instagram/@officialasroma)

DUEL klasik bertajuk Derby del Sole AS Roma vs Juventus versi modern akan tersaji di Stadio Olimpico pada pekan ke-27 Serie A, Minggu (1/3/2026). Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang hanya terpaut empat poin di tabel klasemen dalam perburuan posisi empat besar.

Kondisi Tim

AS Roma tengah menikmati periode stabil di bawah Gian Piero Gasperini. Kemenangan 3-0 atas Cremonese menunjukkan efektivitas lini serang mereka meski tanpa Paulo Dybala yang masih diragukan tampil. Di sisi lain, Juventus menghadapi krisis kepercayaan diri setelah rentetan hasil negatif di liga dan kompetisi Eropa.

Kategori AS Roma Juventus Peringkat Pemain Absen Dovbyk, Ferguson, Soule Vlahovic, Locatelli (Suspensi), Milik Pemain Kunci Donyell Malen Kenan Yildiz

Head-to-Head (H2H) 5 Pertemuan Terakhir

20/12/2025: Juventus 2-1 AS Roma (Serie A)

07/04/2025: AS Roma 1-1 Juventus (Serie A)

02/09/2024: Juventus 0-0 AS Roma (Serie A)

06/05/2024: AS Roma 1-1 Juventus (Serie A)

31/12/2023: Juventus 1-0 AS Roma (Serie A)

Prediksi Pertandingan

Roma memiliki keunggulan kebugaran karena tidak bermain di tengah pekan, sementara Juventus baru saja terkuras energinya di Liga Champions. Bermain di hadapan publik sendiri yang diprediksi akan memenuhi stadion (sold out), Roma diunggulkan untuk setidaknya mengamankan satu poin, namun Juventus tetap berbahaya dalam skema serangan balik melalui Conceicao dan Yildiz. (H-4)