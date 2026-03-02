Roma vs Juventus: Drama 6 Gol, Bianconeri Paksa Skor Imbang 3-3 di Menit Akhir

Headline
PERTARUNGAN sengit memperebutkan posisi empat besar Serie A tersaji di Stadion Olimpico saat AS Roma menjamu Juventus. Laga yang diwarnai aksi saling balas gol ini berakhir imbang 3-3 setelah Juventus melakukan comeback dramatis di masa injury time.
AS Roma sebenarnya sempat berada di atas angin setelah memimpin 3-1. Namun, mentalitas pantang menyerah tim asuhan Juventus berhasil memaksakan hasil imbang yang menyesakkan bagi publik ibu kota.
Laga langsung panas sejak peluit pertama. Niccolò Pisilli hampir membawa Roma unggul cepat di menit ketiga, namun sepakannya masih bisa ditepis kiper Juventus, Mattia Perin. Juventus membalas lewat upaya Kenan Yildiz dan Francisco Conceicao, meski belum menemui sasaran.
Kebuntuan pecah saat Pisilli memenangkan tekel di lini tengah dan mengirim umpan kepada Wesley. Pemain muda tersebut melakukan tusukan ke dalam sebelum melepaskan tendangan melengkung kaki kanan ke pojok atas gawang yang tak mampu dijangkau Perin. Roma unggul 1-0.
Sesaat setelah babak kedua dimulai, Juventus langsung menyamakan kedudukan melalui gol spektakuler Francisco Conceicao. Memanfaatkan bola liar hasil sapuan tendangan bebas, Conceicao melepaskan tembakan setengah voli kaki kiri yang menghujam deras ke gawang Roma.
Roma merespons dengan cepat. Berawal dari skema sepak pojok pendek Lorenzo Pellegrini, bola diarahkan ke kotak penalti dan disambut oleh Evan Ndicka dengan tendangan voli jarak dekat. Ini merupakan gol kedua Ndicka dalam dua laga beruntun di Serie A.
Dominasi Giallorossi kian terlihat saat Donyell Malen mencetak gol ketiga. Lolos dari jebakan offside setelah menerima umpan terobosan Manu Kone, Malen dengan cerdik mencungkil bola melewati sergapan Perin menggunakan sisi luar kaki kanannya. Skor 3-1 membuat Roma tampak akan memenangkan laga dengan mudah.
Juventus, yang baru saja tersingkir dari Liga Champions, menolak menyerah. Jeremie Boga memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 melalui tendangan voli di tiang jauh setelah menerima umpan silang Edon Zhegrova.
Puncak drama terjadi di masa injury time. Dalam situasi tendangan bebas, Weston McKennie menyundul bola yang sempat mengenai lengan Ndicka sebelum jatuh di hadapan Federico Gatti. Bek Juventus tersebut langsung menyambar bola dari jarak dekat untuk memastikan skor berakhir imbang 3-3.
Hasil ini membuat persaingan menuju zona Liga Champions semakin panas, sementara bagi Juventus, satu poin ini menjadi suntikan moral berharga di tengah periode sulit yang sedang mereka alami. (Football-Italia/Z-2)
