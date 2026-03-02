Cremonese vs AC Milan: Rafael Leao Bawa AC Milan Tekuk Cremonese 2-1

Bintang AC Milan, Rafael Leao, mengirim pesan peringatan jelang Derby della Madonnina usai pahlawan kemenangan atas Cremonese. (AC Milan)

BINTANG AC Milan, Rafael Leao, menegaskan bahwa timnya baru saja meraih kemenangan yang sangat krusial saat bertandang ke markas Cremonese dalam lanjutan Serie A, Minggu sore. Tidak hanya merayakan poin penuh, penyerang asal Portugal itu juga memberikan peringatan keras jelang laga bertajuk Derby della Madonnina melawan rival abadi, Inter Milan, pekan depan.

Drama kemenangan Rossoneri di Stadio Giovanni Zini tercipta pada menit-menit akhir pertandingan. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-90 melalui gol Rafael Leao, sebelum kemudian digandakan oleh Strahinja Pavlovic pada masa injury time (90+4'). Skor 2-0 mengunci posisi Milan dalam persaingan papan atas.

Top Skor Baru Rossoneri

Gol ke gawang Cremonese tersebut mengukuhkan Rafael Leao sebagai mesin gol utama Milan musim ini. Leao kini telah mengoleksi total 10 gol di semua kompetisi musim 2025-26. Khusus di Serie A, ia telah mengemas sembilan gol, melampaui catatan Christian Pulisic yang mengoleksi delapan gol.

Meski demikian, dalam sesi wawancara usai laga, Leao menegaskan target tim jauh lebih penting daripada ambisi pribadi untuk mencetak gol.

"Kami memiliki tujuan utama, yaitu kembali ke Liga Champions. Kami sedang menjalani musim yang hebat dan ini adalah pertandingan yang sangat penting," ujar Leao setelah peluit panjang berbunyi.

Persiapan Menuju Derby della Madonnina

Ujian sesungguhnya bagi Milan kini telah menanti. Pekan depan, mereka akan menghadapi pemuncak klasemen sementara, Inter Milan. Pada pertemuan pertama musim ini, Milan sukses mempecundangi sang rival, dan Leao berharap tren positif tersebut berlanjut.

Bagi Leao, laga melawan Inter bukan sekadar perebutan poin di klasemen, melainkan pertaruhan harga diri yang sangat personal bagi para pemain dan penggemar.

"Kami harus menyelesaikannya dengan baik dan itu akan menjadi pertandingan besar lainnya melawan Inter, tidak hanya menentukan dalam hal poin, karena derbi selalu menjadi masalah personal," tegas Leao.

Pemain bernomor punggung 10 itu juga menyampaikan rasa hormatnya kepada sang lawan, namun memastikan Milan akan tampil habis-habisan demi hasil maksimal.

"Kami sangat menghormati Inter karena mereka tim yang hebat, tetapi kami akan bermain dengan baik dan mencoba mendapatkan hasil. Derbi adalah pertandingan yang hebat untuk dimainkan, Anda bisa merasakannya bahkan di luar Milan. Semua orang ingin bermain dalam pertandingan semacam ini, untuk menang atau mati."

Kemenangan atas Cremonese ini menjadi modal mental yang sangat berharga bagi skuad asuhan Paulo Fonseca sebelum memasuki atmosfer panas di San Siro pekan depan. (football-Italia/Z-2)