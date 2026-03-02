Cremonese vs AC Milan: Rafael Leao Bawa AC Milan Tekuk Cremonese 2-1

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BINTANG AC Milan, Rafael Leao, menegaskan bahwa timnya baru saja meraih kemenangan yang sangat krusial saat bertandang ke markas Cremonese dalam lanjutan Serie A, Minggu sore. Tidak hanya merayakan poin penuh, penyerang asal Portugal itu juga memberikan peringatan keras jelang laga bertajuk Derby della Madonnina melawan rival abadi, Inter Milan, pekan depan.
Drama kemenangan Rossoneri di Stadio Giovanni Zini tercipta pada menit-menit akhir pertandingan. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-90 melalui gol Rafael Leao, sebelum kemudian digandakan oleh Strahinja Pavlovic pada masa injury time (90+4'). Skor 2-0 mengunci posisi Milan dalam persaingan papan atas.
Gol ke gawang Cremonese tersebut mengukuhkan Rafael Leao sebagai mesin gol utama Milan musim ini. Leao kini telah mengoleksi total 10 gol di semua kompetisi musim 2025-26. Khusus di Serie A, ia telah mengemas sembilan gol, melampaui catatan Christian Pulisic yang mengoleksi delapan gol.
Meski demikian, dalam sesi wawancara usai laga, Leao menegaskan target tim jauh lebih penting daripada ambisi pribadi untuk mencetak gol.
"Kami memiliki tujuan utama, yaitu kembali ke Liga Champions. Kami sedang menjalani musim yang hebat dan ini adalah pertandingan yang sangat penting," ujar Leao setelah peluit panjang berbunyi.
Ujian sesungguhnya bagi Milan kini telah menanti. Pekan depan, mereka akan menghadapi pemuncak klasemen sementara, Inter Milan. Pada pertemuan pertama musim ini, Milan sukses mempecundangi sang rival, dan Leao berharap tren positif tersebut berlanjut.
Bagi Leao, laga melawan Inter bukan sekadar perebutan poin di klasemen, melainkan pertaruhan harga diri yang sangat personal bagi para pemain dan penggemar.
"Kami harus menyelesaikannya dengan baik dan itu akan menjadi pertandingan besar lainnya melawan Inter, tidak hanya menentukan dalam hal poin, karena derbi selalu menjadi masalah personal," tegas Leao.
Pemain bernomor punggung 10 itu juga menyampaikan rasa hormatnya kepada sang lawan, namun memastikan Milan akan tampil habis-habisan demi hasil maksimal.
"Kami sangat menghormati Inter karena mereka tim yang hebat, tetapi kami akan bermain dengan baik dan mencoba mendapatkan hasil. Derbi adalah pertandingan yang hebat untuk dimainkan, Anda bisa merasakannya bahkan di luar Milan. Semua orang ingin bermain dalam pertandingan semacam ini, untuk menang atau mati."
Kemenangan atas Cremonese ini menjadi modal mental yang sangat berharga bagi skuad asuhan Paulo Fonseca sebelum memasuki atmosfer panas di San Siro pekan depan. (football-Italia/Z-2)
AC Milan tantang Cremonese di pekan 27 Serie A 2026. Mampukah Milan balas dendam kekalahan di putaran pertama dan kejar Inter? Cek preview di sini
Bintang AC Milan, Rafael Leao, bicara soal tantangan menjadi striker tengah dan performa impresif pemain muda Davide Bartesaghi saat tekuk Cagliari.
Pelatih Milan, Max Allegri, membeberkan alasan menempatkan Rafael Leao sebagai penyerang tengah dalam kemenangan kontra Cagliari. Milan kini puncaki klasemen Serie A.
AC Milan sukses mengalahkan Cagliari lewat gol tunggal Rafael Leao. Laga ini juga diwarnai debut Niclas Fullkrug yang baru saja bergabung dari West Ham.
Berkat kemenangan atas Fiorentina, AC Milan naik ke puncak klasemen Serie A dengan torehan 16 poin, unggul satu poin dari tiga klub di bawahnya Inter Milan, Napoli, dan AS Roma.
Hasil Milan vs Inter berakhir 1-0 untuk kemenangan AC Milan. Meski kalah, Inter Milan tetap pimpin klasemen Liga Italia pekan ke-28 dengan 67 poin.
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
Preview lengkap AC Milan vs Inter Milan 8 Maret 2026. Analisis taktik, prediksi skor, susunan pemain, dan update cedera Lautaro Martinez.
Pihak Inter Milan menyebut para penonton di Giuseppe Meazza, yang berkapasitas lebih dari 75 ribu orang, akan disuguhkan beberapa pertunjukan sebelum laga.
AJANG Coppa Italia musim ini akan menjadi peluang bagi AC Milan menebus performa buruk di Serie A. Rossoneri lolos ke final Coppa Italia dan masih akan menunggu lawan antara Empoli atau Bologna.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved