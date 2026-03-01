Preview Cremonese vs Milan: Prediksi, Lineups, Misi Balas Dendam Rossoneri

Pelatih AC Milan Allegri(Dok AC Milan Official Website)

PERTANDINGAN PEKAN ke-27 Serie A 2025/2026 akan mempertemukan tuan rumah Cremonese vs AC Milan di Stadio Giovanni Zini pada Minggu (1/3/2026). Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras: Milan mengejar Scudetto, sementara Cremonese berjuang lolos dari jerat degradasi.

Analisis Kondisi Tim

AC Milan datang dengan luka setelah takluk 0-1 dari Parma di San Siro pekan lalu. Hasil itu membuat skuad asuhan Massimiliano Allegri tertinggal 10 poin dari Inter Milan. Kehilangan Santiago Gimenez dan Ruben Loftus-Cheek di lini depan sangat terasa, namun kembalinya Luka Modric sebagai dirigen lini tengah diharapkan mampu meningkatkan kreativitas serangan.

Di kubu tuan rumah, Cremonese sedang dalam periode kelam. Mereka belum merasakan kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir di liga. Meski begitu, tim berjuluk Grigiorossi ini memiliki modal kepercayaan diri tinggi karena mereka adalah satu dari sedikit tim yang mampu mengalahkan Milan musim ini (menang 2-1 di San Siro pada Agustus lalu).

Statistik Pertandingan

Kategori Cremonese AC Milan Posisi Klasemen 17 2 Poin 24 54 Top Skor Federico Bonazzoli (5) Christian Pulisic (8) Clean Sheets 9 12

Prediksi Susunan Pemain

Cremonese (3-5-2): Audero; Luperto, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

AC Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

