Inter Milan Semakin Dekat ke Tangga Juara Serie A

INTER Milan membuktikan ketangguhannya di kancah domestik dengan membungkam Genoa 2-0 di Liga Italia Serie A, Minggu (1/3) dan kini berada di puncak klasemen Liga Italia.
Gol voli indah Federico Dimarco dan eksekusi penalti Hakan Calhanoglu memantapkan posisi Nerrazurri di puncak klasemen dengan keunggulan 13 poin dari AC Milan.
Meski baru saja tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, dominasi Inter di Serie A sulit terbendung setelah hanya kehilangan dua poin dalam 15 laga terakhir.
"Kami telah menyelesaikan pekerjaan, pada akhirnya yang terpenting adalah tim," tegas Dimarco dikutip dari AFP.
"Jika gol dan assist saya tidak memberikan trofi, itu tidak akan berarti banyak. Saya lebih memilih memiliki sedikit gol dan assist asalkan itu berarti kami memenangkan liga."
Kemenangan itu menjadi modal berharga menjelang laga derbi pekan depan. Sementara itu, persaingan di papan atas kian sengit setelah Romelu Lukaku mencetak gol perdana sekaligus penentu kemenangan 2-1 Napoli atas Verona.
"Saya adalah pemain yang 'mati' sebelum datang ke sini. Musim ini sangat sulit, tetapi kami harus membidik target yang tinggi," ujar Lukaku.
Sementara Inter Milan kian kokoh di Serie A. Di laga lain, Como asuhan Cesc Fabregas terus merangsek ke zona Eropa usai menekuk Lecce 3-1. Hasil itu membuat Como kini hanya terpaut lima poin dari Napoli dan unggul dua angka dari Juventus yang masih berjuang konsisten setelah didepak Galatasaray di kompetisi Eropa. (H-4)
Meski Jay Idzes tampil solid saat tampil sebagai starter, Sassuolo harus pulang dengan tangan hampa dari Stadion Olimpico usai kalah 2-1 dari Lazio di laga Serie A.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Kekalahan dari Genoa membuat posisi AS Roma tertahan di urutan kelima klasemen Serie A dengan koleksi 51 poin.
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
Preview lengkap AC Milan vs Inter Milan 8 Maret 2026. Analisis taktik, prediksi skor, susunan pemain, dan update cedera Lautaro Martinez.
Preview Genoa vs AS Roma di Serie A 2025/2026. Daniele De Rossi menghadapi mantan klubnya saat Genoa berjuang menjauh dari degradasi, sementara Roma memburu posisi empat besar Liga Champions.
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu mengakui timnya kesulitan menembus pertahanan AC Milan setelah kalah 0-1 pada Derby Milan vs Inter namun hasil itu tak banyak mengubah gelar Liga Italia
Allegri mengungkapkan gol Pervis Estupinan dalam kemenangan AC Milan atas Inter Milan menilai Inter sebagai favorit kuat juara Serie A Liga Italia musim ini.
Federico Dimarco menargetkan gol cepat saat Inter Milan menghadapi Bodo/Glimt di leg kedua play-off 16 besar Liga Champions. Nerazzurri wajib menang tiga gol untuk membalikkan agregat 1-3.
AC Milan gagal mengamankan poin penuh saat menjamu Como dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion San Siro, Kamis (19/2). Skor imbang 1-1 memaksa kedua tim berbagi angka
AC Milan berhasil mengamankan kemenangan telak 3-0 di Dall'Ara, dalam laga Bologna vs AC Milan untuk Serie A Liga Italia
