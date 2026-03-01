Inter Milan Semakin Dekat ke Tangga Juara Serie A

Klasemen Serie A(Serie A)

INTER Milan membuktikan ketangguhannya di kancah domestik dengan membungkam Genoa 2-0 di Liga Italia Serie A, Minggu (1/3) dan kini berada di puncak klasemen Liga Italia.

Gol voli indah Federico Dimarco dan eksekusi penalti Hakan Calhanoglu memantapkan posisi Nerrazurri di puncak klasemen dengan keunggulan 13 poin dari AC Milan.

Meski baru saja tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, dominasi Inter di Serie A sulit terbendung setelah hanya kehilangan dua poin dalam 15 laga terakhir.

"Kami telah menyelesaikan pekerjaan, pada akhirnya yang terpenting adalah tim," tegas Dimarco dikutip dari AFP.

"Jika gol dan assist saya tidak memberikan trofi, itu tidak akan berarti banyak. Saya lebih memilih memiliki sedikit gol dan assist asalkan itu berarti kami memenangkan liga."

Kemenangan itu menjadi modal berharga menjelang laga derbi pekan depan. Sementara itu, persaingan di papan atas kian sengit setelah Romelu Lukaku mencetak gol perdana sekaligus penentu kemenangan 2-1 Napoli atas Verona.

"Saya adalah pemain yang 'mati' sebelum datang ke sini. Musim ini sangat sulit, tetapi kami harus membidik target yang tinggi," ujar Lukaku.

Sementara Inter Milan kian kokoh di Serie A. Di laga lain, Como asuhan Cesc Fabregas terus merangsek ke zona Eropa usai menekuk Lecce 3-1. Hasil itu membuat Como kini hanya terpaut lima poin dari Napoli dan unggul dua angka dari Juventus yang masih berjuang konsisten setelah didepak Galatasaray di kompetisi Eropa. (H-4)