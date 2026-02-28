Preview Serie A Verona vs Napoli, Misi Bangkit Partenopei di Bentegodi

Headline
HELLAS Verona akan menjamu Napoli dalam lanjutan pekan ke-27 Serie A 2025/2026 di Stadio Marcantonio Bentegodi. Laga ini dijadwalkan kick-off pada Minggu, 1 Maret 2026, pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Verona yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi, sementara Napoli berambisi mengamankan posisi tiga besar.
Secara statistik, Napoli memiliki keunggulan mutlak atas Verona dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Verona sempat memberikan kejutan besar pada awal musim lalu dengan mengalahkan Napoli 3-0 di stadion ini.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|07/01/2026
|Napoli vs Verona
|2-2
|12/01/2025
|Napoli vs Verona
|2-0
|18/08/2024
|Verona vs Napoli
|3-0
Hellas Verona: Pelatih interim Paolo Sammarco harus memutar otak karena lini belakang mereka sangat rapuh. Kehadiran Victor Nelsson diharapkan mampu menahan gempuran Napoli. Di lini serang, kecepatan Gift Orban akan menjadi senjata tunggal dalam skema serangan balik.
Napoli: Antonio Conte memiliki skuad yang hampir lengkap. Meskipun tanpa Kevin De Bruyne yang cedera, Napoli masih memiliki Scott McTominay yang tampil impresif musim ini. Rasmus Hojlund diprediksi akan menjadi ujung tombak utama didukung oleh pergerakan lincah Matteo Politano dari sisi sayap.
Montipo; Oyegoke, Nelsson, Valentini, Frese; Serdar, Niasse; Suslov, Harroui, Sarr; Gift Orban.
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Miguel Gutierrez; McTominay, Politano; Rasmus Hojlund.
Melihat kondisi kedua tim, Napoli diunggulkan menang telak 3-0 atas Verona. (Z-4)
