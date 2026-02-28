Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Preview Serie A Verona vs Napoli, Misi Bangkit Partenopei di Bentegodi

Reynaldi Andrian Pamungkas
28/2/2026 16:20
Preview Serie A Verona vs Napoli, Misi Bangkit Partenopei di Bentegodi
Penyerang Napoli asal Nigeria, Victor Osimhen (kanan), menendang bola selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Napoli dan Hellas Verona di stadion Maradona.(Andreas SOLARO / AFP)

HELLAS Verona akan menjamu Napoli dalam lanjutan pekan ke-27 Serie A 2025/2026 di Stadio Marcantonio Bentegodi. Laga ini dijadwalkan kick-off pada Minggu, 1 Maret 2026, pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Verona yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi, sementara Napoli berambisi mengamankan posisi tiga besar.

Head to Head (H2H) dan Statistik

Secara statistik, Napoli memiliki keunggulan mutlak atas Verona dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Verona sempat memberikan kejutan besar pada awal musim lalu dengan mengalahkan Napoli 3-0 di stadion ini.

Tanggal Pertandingan Skor
07/01/2026 Napoli vs Verona 2-2
12/01/2025 Napoli vs Verona 2-0
18/08/2024 Verona vs Napoli 3-0

Analisis Kedalaman Skuad

Hellas Verona: Pelatih interim Paolo Sammarco harus memutar otak karena lini belakang mereka sangat rapuh. Kehadiran Victor Nelsson diharapkan mampu menahan gempuran Napoli. Di lini serang, kecepatan Gift Orban akan menjadi senjata tunggal dalam skema serangan balik.

Napoli: Antonio Conte memiliki skuad yang hampir lengkap. Meskipun tanpa Kevin De Bruyne yang cedera, Napoli masih memiliki Scott McTominay yang tampil impresif musim ini. Rasmus Hojlund diprediksi akan menjadi ujung tombak utama didukung oleh pergerakan lincah Matteo Politano dari sisi sayap.

Prediksi Susunan Pemain Verona vs Napoli

Hellas Verona (4-2-3-1)

Montipo; Oyegoke, Nelsson, Valentini, Frese; Serdar, Niasse; Suslov, Harroui, Sarr; Gift Orban.

Napoli (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Miguel Gutierrez; McTominay, Politano; Rasmus Hojlund.

Melihat kondisi kedua tim, Napoli diunggulkan menang telak 3-0 atas Verona. (Z-4)



Editor : Reynaldi
