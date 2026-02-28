Preview Serie A Inter Milan vs Genoa, Ujian Kebangkitan Nerazzurri di San Siro

Inter Milan vs Genoa(GABRIEL BOUYS / AFP)

INTER Milan akan menjamu Genoa dalam laga pekan ke-27 Serie A 2025/2026 di Stadion Giuseppe Meazza. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 02.45 WIB ini menjadi ajang pembuktian bagi skuad Nerazzurri untuk segera bangkit dari keterpurukan di kompetisi Eropa.

Analisis Pertandingan: Momentum vs Konsistensi

Inter Milan saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara Serie A. Namun, moral tim asuhan Cristian Chivu sedikit terganggu menyusul tersingkirnya mereka dari babak playoff Liga Champions oleh Bodo/Glimt pada tengah pekan lalu. Fokus kini sepenuhnya beralih ke perburuan Scudetto, di mana mereka telah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di liga domestik.

Di kubu lawan, Genoa menunjukkan grafik meningkat sejak ditangani Daniele De Rossi. Kemenangan 3-0 atas Torino menunjukkan bahwa Il Grifone bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan pertahanan yang lebih solid, mereka akan mencoba menghentikan rekor buruk setiap kali bermain di markas Inter.

Baca juga : Inter Milan vs Genoa, Inter Milan Kudeta Puncak Klasemen Serie A Usai Taklukkan Genoa 2-1

Head to Head (H2H) Inter Milan vs Genoa

Berdasarkan data statistik, Inter Milan sangat superior atas Genoa. Dalam 13 pertemuan terakhir di kasta tertinggi sepak bola Italia, Inter mencatat 10 kemenangan dan tidak pernah kalah.

Tanggal Pertandingan Skor 14/12/2025 Genoa vs Inter Milan 1-2 22/02/2025 Inter Milan vs Genoa 1-0 17/08/2024 Genoa vs Inter Milan 2-2 04/03/2024 Inter Milan vs Genoa 2-1

Kondisi Skuad dan Prediksi Susunan Pemain

Inter Milan dipastikan kehilangan Alessandro Bastoni karena suspensi dan Lautaro Martinez akibat cedera. Namun, kembalinya Nicolo Barella akan memperkuat lini tengah. Sementara itu, Genoa kehilangan Brooke Norton-Cuffy yang mengalami cedera otot.

Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Genoa

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.

Inter Milan tercatat mencetak rata-rata 2,6 gol per pertandingan di kandang musim ini, sementara Genoa hanya mencetak rata-rata 0,8 gol saat bermain tandang.