Inter Milan Siap Goda Curtis Jones Agar Tinggalkan Liverpool pada Musim Panas 2026

RAKSASA Serie A, Inter Milan, dilaporkan mulai bergerak serius untuk mengamankan jasa gelandang Liverpool, Curtis Jones, pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain asal Inggris tersebut diproyeksikan menjadi pilar baru di lini tengah Nerazzurri yang tengah menjalani program regenerasi.
Kabar ketertarikan Inter ini sebenarnya bukan hal baru. Berdasarkan laporan dari Corriere dello Sport, manajemen Inter sudah memantau perkembangan Jones sejak awal musim lalu. Namun, niat tersebut baru akan direalisasikan secara konkret saat bursa transfer musim panas dibuka, mengingat situasi kontrak sang pemain di Anfield yang mulai mendekati akhir.
Curtis Jones saat ini terikat kontrak dengan Liverpool hingga Juni 2027. Dengan sisa kontrak yang hanya menyisakan satu tahun pada musim panas mendatang, Liverpool berada dalam posisi sulit. Jika tidak segera memperpanjang kontrak, The Reds terancam kehilangan pemain didikan akademinya tersebut dengan harga murah atau bahkan secara cuma-cuma.
Nilai pasar Jones saat ini ditaksir mencapai 40 juta Euro atau setara dengan sekitar Rp700 miliar. Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan skema penawaran yang menarik, meskipun Liverpool sejauh ini hanya bersedia melepas sang pemain melalui transfer permanen secara langsung.
Langkah Inter mengejar Jones didasari oleh kebutuhan mendesak di lini tengah. Henrikh Mkhitaryan yang sudah tidak muda lagi dan rumor hengkangnya Davide Frattesi membuat pelatih Inter membutuhkan profil gelandang yang atletis dan memiliki kemampuan teknis yang baik.
Jones dianggap sebagai profil Mezzala yang sempurna dalam skema 3-5-2 yang diusung Inter. Kemampuannya dalam membawa bola dari lini tengah ke depan serta kedisiplinannya dalam bertahan menjadi nilai tambah yang sangat disukai oleh tim pemantau bakat Inter.
Meski Inter Milan memimpin perburuan, mereka tidak sendirian. Beberapa klub Liga Primer Inggris seperti Tottenham Hotspur dan Aston Villa juga dilaporkan terus memantau situasi Jones. Namun, peluang bermain di luar negeri dan berkompetisi memperebutkan gelar Scudetto di Italia disebut-sebut menjadi opsi yang menarik bagi pemain berusia 25 tahun tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Liverpool maupun Curtis Jones belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depannya. Namun, bursa transfer 2026 diprediksi akan menjadi titik balik karier bagi gelandang kelahiran Liverpool tersebut.
