James Trafford Jadi Rebutan 5 Klub Inggris, Aston Villa Terdepan

Penjaga gawang Manchester City James Trafford(AFP/JUSTIN TALLIS)

PERSAINGAN mendapatkan tanda tangan kiper muda Manchester City, James Trafford, semakin memanas jelang bursa transfer musim panas 2026. Setidaknya lima klub Liga Primer Inggris, yakni Aston Villa, Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham, dan Leeds United, dilaporkan siap saling sikut untuk mengamankan jasa pemain berusia 23 tahun tersebut.

Trafford, yang baru kembali ke Stadion Etihad pada Juli 2025 setelah ditebus seharga £27 juta dari Burnley, dikabarkan mulai tidak betah. Hal ini dipicu oleh keputusan Pep Guardiola yang mendatangkan Gianluigi Donnarumma, yang otomatis membuat Trafford terpaku di bangku cadangan. Sepanjang musim 2025/2026, kiper bertinggi 197 cm ini lebih banyak beraksi di kompetisi piala daripada di Liga Primer.

Aston Villa di Posisi Terdepan

Dilansir dari berbagai sumber internal, Aston Villa saat ini memimpin perburuan. Faktor keberadaan Unai Emery dan prospek bermain di Liga Champions menjadi alasan utama Trafford lebih memilih pindah ke Villa Park dibandingkan opsi lainnya.

Manajemen The Villans melihat Trafford sebagai investasi jangka panjang yang sempurna untuk menggantikan Emiliano Martinez di masa depan.

Minat Newcastle dan Tim London

Newcastle United sebenarnya hampir mendapatkan Trafford tahun lalu sebelum City mengaktifkan klausul pembelian kembali. Pelatih Eddie Howe masih sangat mengagumi kemampuan distribusi bola Trafford, namun posisi Newcastle yang saat ini tertahan di papan tengah menjadi kendala untuk meyakinkan sang pemain.

Di London, Tottenham Hotspur mulai mencari alternatif kiper baru seiring spekulasi kepergian Guglielmo Vicario. Sementara West Ham United melihat Trafford sebagai opsi penyegaran di sektor penjaga gawang mereka. Leeds United juga tidak ketinggalan, meski mereka harus bersaing dengan kekuatan finansial tim-tim papan atas Liga Primer.

Detail Pemain Informasi Nama Lengkap James Trafford Usia 23 Tahun Klub Saat Ini Manchester City Estimasi Harga £30 Juta - £35 Juta Peminat Utama Aston Villa, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leeds

Hingga saat ini, Manchester City belum memberikan lampu hijau secara resmi. Namun, dengan keinginan kuat dari sang pemain untuk mendapatkan waktu bermain reguler demi menjaga peluang masuk skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia, kepindahan pada musim panas mendatang tampaknya sulit untuk dibendung.

