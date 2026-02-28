James Trafford Jadi Rebutan 5 Klub Inggris, Aston Villa Terdepan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSAINGAN mendapatkan tanda tangan kiper muda Manchester City, James Trafford, semakin memanas jelang bursa transfer musim panas 2026. Setidaknya lima klub Liga Primer Inggris, yakni Aston Villa, Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham, dan Leeds United, dilaporkan siap saling sikut untuk mengamankan jasa pemain berusia 23 tahun tersebut.
Trafford, yang baru kembali ke Stadion Etihad pada Juli 2025 setelah ditebus seharga £27 juta dari Burnley, dikabarkan mulai tidak betah. Hal ini dipicu oleh keputusan Pep Guardiola yang mendatangkan Gianluigi Donnarumma, yang otomatis membuat Trafford terpaku di bangku cadangan. Sepanjang musim 2025/2026, kiper bertinggi 197 cm ini lebih banyak beraksi di kompetisi piala daripada di Liga Primer.
Dilansir dari berbagai sumber internal, Aston Villa saat ini memimpin perburuan. Faktor keberadaan Unai Emery dan prospek bermain di Liga Champions menjadi alasan utama Trafford lebih memilih pindah ke Villa Park dibandingkan opsi lainnya.
Manajemen The Villans melihat Trafford sebagai investasi jangka panjang yang sempurna untuk menggantikan Emiliano Martinez di masa depan.
Newcastle United sebenarnya hampir mendapatkan Trafford tahun lalu sebelum City mengaktifkan klausul pembelian kembali. Pelatih Eddie Howe masih sangat mengagumi kemampuan distribusi bola Trafford, namun posisi Newcastle yang saat ini tertahan di papan tengah menjadi kendala untuk meyakinkan sang pemain.
Di London, Tottenham Hotspur mulai mencari alternatif kiper baru seiring spekulasi kepergian Guglielmo Vicario. Sementara West Ham United melihat Trafford sebagai opsi penyegaran di sektor penjaga gawang mereka. Leeds United juga tidak ketinggalan, meski mereka harus bersaing dengan kekuatan finansial tim-tim papan atas Liga Primer.
|Detail Pemain
|Informasi
|Nama Lengkap
|James Trafford
|Usia
|23 Tahun
|Klub Saat Ini
|Manchester City
|Estimasi Harga
|£30 Juta - £35 Juta
|Peminat Utama
|Aston Villa, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leeds
Hingga saat ini, Manchester City belum memberikan lampu hijau secara resmi. Namun, dengan keinginan kuat dari sang pemain untuk mendapatkan waktu bermain reguler demi menjaga peluang masuk skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia, kepindahan pada musim panas mendatang tampaknya sulit untuk dibendung.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Sanksi untuk Rodri itu merupakan buntut dari wawancara pascapertandingan saat Manchester City menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-24 Liga Primer Inggris, awal Februari lalu.
Hasil undian perempat final Piala FA 2026 menyajikan duel panas Manchester City vs Liverpool di Etihad. Simak jadwal lengkap babak 8 besar FA Cup di sini.
Manchester City sukses melaju ke perempat final Piala FA setelah menundukkan Newcastle United 3-1.
Manchester City melaju ke perempat final Piala FA setelah kalahkan Newcastle 3-1. Omar Marmoush kembali jadi bintang dengan dua gol ke gawang The Magpies.
Duel sengit Newcastle vs Man City di babak ke-5 FA Cup 2026. Cek prediksi skor, kondisi pemain (Haaland, Gordon), dan jadwal tanding di St. James' Park.
Gelandang Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya pantang menyerah dalam perburuan gelar juara meski kini tertinggal 7 poin dari Arsenal.
Pelatih Aston Villa Unai Emery mengakui timnya kehilangan konsistensi usai kalah telak dari Chelsea. Ia bertekad bangkit demi menjaga posisi di klasemen.
Chelsea raih kemenangan krusial 4-1 atas Aston Villa di LaLiga. João Pedro jadi bintang dengan hat-trick perdana, bawa The Blues pangkas jarak ke zona Liga Champions.
Simak preview Aston Villa vs Chelsea di Liga Inggris 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan head-to-head duel perebutan zona Liga Champions di Villa Park.
Faktor utama Aston Villa menjadi unggulan adalah keberadaan Unai Emery yang memiliki DNA Liga Europa.
Bagi Wolverhampton Wanderers, kemenangan atas Aston Villa ini terasa sangat istimewa sekaligus melegakan karena merupakan kemenangan kedua mereka di Liga Primer Inggris pada musim ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved