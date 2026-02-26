Bursa Transfer: Aston Villa Siap Lepas Morgan Rogers, Label Harga Rp2 Triliun Jadi Rebutan Raksasa Inggris

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ASTON Villa dikabarkan siap mengambil keputusan besar pada bursa transfer musim panas 2026. Bintang muda mereka, Morgan Rogers, dilaporkan masuk dalam daftar pemain yang bisa dilepas jika ada klub yang bersedia memenuhi tuntutan harga selangit yang dipatok manajemen The Villans.
Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Rogers baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031 pada November lalu. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak tersebut merupakan langkah strategis klub untuk memproteksi nilai pasar sang pemain di tengah minat besar dari klub-klub top Premier League.
Aston Villa dikabarkan mematok harga sebesar £100 juta atau setara dengan Rp2,03 triliun bagi siapa pun yang menginginkan jasa pemain berusia 23 tahun tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan klub tetap mematuhi aturan finansial Liga primer Inggris (Squad Cost Ratio) dan UEFA Financial Fair Play.
Menjual Rogers akan memberikan keuntungan besar bagi Villa. Pasalnya, mereka hanya mengeluarkan dana sekitar £8 juta saat memboyongnya dari Middlesbrough pada Februari 2024. Dengan performa yang terus menanjak, nilai jual Rogers kini meningkat lebih dari sepuluh kali lipat.
Liverpool dan Chelsea disebut sebagai dua peminat paling serius. Manajer Liverpool, Arne Slot, dikabarkan sangat menyukai profil Rogers yang memiliki kombinasi fisik kuat dan visi bermain tajam. Rogers diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang di lini serang The Reds yang kemungkinan akan melakukan perombakan skuad.
Sementara itu, Chelsea mengandalkan kedekatan emosional Joe Shields (direktur rekrutmen) yang pernah bekerja sama dengan Rogers di akademi Manchester City. Chelsea percaya kehadiran Rogers akan meningkatkan daya dobrak tim di sepertiga akhir lapangan.
|Gol
|10
|Assist
|7
|Menit Bermain
|3.083
|Status Internasional
|Timnas Inggris (Thomas Tuchel)
Sejauh ini, Rogers telah menjadi motor serangan utama Unai Emery dengan kontribusi 10 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Kehilangannya tentu akan menjadi pukulan bagi pendukung Villa, namun secara bisnis, ini adalah momen puncak bagi klub untuk mendapatkan dana segar guna melakukan perombakan skuad yang lebih luas di musim depan.
