Aston Villa vs Lille, John McGinn dan Leon Bailey Bawa The Villans ke Perempat Final Liga Europa

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ASTON Villa berhasil memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Europa 2025/2026 setelah mengalahkan wakil Prancis, Lille, dengan skor 2-0 pada laga leg kedua babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Villa Park, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB.
Kemenangan ini membuat tim asuhan Unai Emery unggul agregat 3-0, setelah pada leg pertama di markas Lille, pekan lalu, The Villans juga memetik kemenangan tipis 1-0. Dua gol kemenangan Villa di kandang sendiri dicetak oleh John McGinn pada menit ke-54 dan Leon Bailey pada menit ke-86.
Bermain di depan publik sendiri, Aston Villa tampil sangat percaya diri sejak menit awal. Namun, Lille yang mengandalkan striker senior Olivier Giroud memberikan perlawanan sengit di lini tengah. Hingga babak pertama usai, skor tetap imbang 0-0 meski Villa memiliki beberapa peluang emas melalui Tammy Abraham dan Morgan Rogers.
Memasuki babak kedua, intensitas serangan Villa meningkat. Hasilnya terlihat di menit ke-54. Kapten tim, John McGinn, berhasil memecah kebuntuan melalui tendangan terukur dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari skema serangan balik yang dibangun oleh Emiliano Martinez. Bola meluncur deras ke pojok bawah gawang tanpa bisa dijangkau kiper Lille, Berke Ozer.
Lille sempat memberikan tekanan di pertengahan babak kedua. Pada menit ke-61, pendukung tuan rumah sempat terdiam saat Olivier Giroud mencetak gol. Beruntung bagi Villa, setelah melalui tinjauan VAR, wasit membatalkan gol tersebut karena Giroud sudah lebih dulu berada dalam posisi offside.
Guna menyegarkan lini depan, Unai Emery memasukkan Leon Bailey menggantikan Jadon Sancho di menit ke-75. Keputusan ini terbukti jitu. Pada menit ke-86, Bailey berhasil menggandakan keunggulan Villa setelah memanfaatkan umpan matang dari Tammy Abraham di dalam kotak penalti. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
|Kategori
|Aston Villa
|Lille
|Penguasaan Bola
|54%
|46%
|Total Tembakan
|14
|9
|Tembakan Tepat Sasaran
|6
|3
Dengan hasil ini, Aston Villa berhak melaju ke babak perempat final Liga Europa 2025/2026.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
