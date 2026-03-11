Preview Liga Europa: Lille vs Aston Villa, Misi Balas Dendam Les Dogues

Headline
LAGA leg pertama babak 16 besar Liga Europa 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara wakil Prancis, Lille, melawan raksasa Birmingham, Aston Villa. Pertandingan ini akan digelar di Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Jumat (13/3) dini hari WIB.
Pertemuan ini membangkitkan memori perempat final Liga Konferensi dua tahun lalu, ketika Aston Villa berhasil unggul dramatis lewat adu penalti. Kini, di level kompetisi yang lebih tinggi, Lille bertekad membalas dendam dengan mengandalkan pertahanan gerendel mereka.
Lille, yang dilatih oleh Bruno Genesio, sedang dalam tren pertahanan yang luar biasa. Dalam sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi, gawang mereka jarang kebobolan lebih dari satu gol. Kehadiran bek veteran Aissa Mandi dan kiper Berke Ozer menjadi kunci soliditas lini belakang Les Dogues.
Di kubu tim tamu, Aston Villa datang dengan ambisi besar meskipun performa domestik mereka sedang goyah. Unai Emery, yang telah memenangkan trofi Liga Europa sebanyak empat kali, menjadikan kompetisi ini sebagai jalur alternatif menuju Liga Champions musim depan.
Meski kehilangan beberapa pilar tengah seperti John McGinn, kedalaman skuad Villa yang bernilai jutaan Mata Uang Rupiah tetap menjadikannya favorit.
Lille (4-2-3-1): Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre, Bentaleb; Haraldsson, Correia, Fernandez; Giroud.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins.
|Kategori
|Detail
|Waktu Kick-off
|Kamis, 12 Maret 2026, 18:45 CET
|Stadion
|Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
|Kota
|Villeneuve-d'Ascq, Prancis
|Wasit
|Akan Diumumkan
Lille kemungkinan besar akan membiarkan Villa menguasai bola dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Felix Correia. Sebaliknya, Unai Emery diprediksi akan menginstruksikan garis pertahanan tinggi yang berisiko, namun efektif untuk menekan Lille sejak di area pertahanan mereka sendiri. Duel antara Ollie Watkins dan Aissa Mandi akan menjadi kunci di laga ini.
