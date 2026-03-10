Preview Liga Champions: Bayer Leverkusen vs Arsenal, Die Werkself Andalkan Tuah BayArena

Laga leg pertama 16 besar Liga Champions antara Bayer Leverkusen dan Arsenal(chatgpt)

DUEL dua tim dengan gaya main menyerang akan tersaji di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bayer Leverkusen akan menjamu Arsenal di BayArena pada Kamis (12/3/2026) dini hari WIB.

Arsenal datang sebagai tim unggulan setelah menyapu bersih kemenangan di fase liga, sementara Leverkusen berharap tuah kandang untuk meredam agresivitas Meriam London.

Analisis Kekuatan Tim

Bayer Leverkusen: Mengandalkan Kolektivitas di Tengah Badai Cedera

Pelatih Kasper Hjulmand menghadapi tantangan besar dengan absennya beberapa pemain kunci seperti Mark Flekken dan Nathan Tella.

Namun, kehadiran Alejandro Grimaldo di sisi kiri tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan.

Leverkusen dikenal dengan transisi cepat mereka yang musim ini sudah terbukti mampu merepotkan tim-tim besar Premier League.

Arsenal: Misi Menjaga Rekor Sempurna

Mikel Arteta telah membangun skuad yang sangat solid secara defensif. Arsenal hanya kebobolan empat gol sepanjang fase liga UCL.

Meski kehilangan Martin Odegaard dan kemungkinan William Saliba, kedalaman skuad dengan pemain seperti Martin Zubimendi dan Eberechi Eze membuat Arsenal tetap kompetitif untuk mencuri kemenangan tandang.

Aspek Bayer Leverkusen Arsenal Status di Fase Liga Peringkat 16 (Lolos via Play-off) Peringkat 1 (100% Menang) Pemain Kunci Alejandro Grimaldo Bukayo Saka Kondisi Skuad 7 Pemain Cedera 4 Pemain Diragukan

Prediksi Pertandingan

Arsenal diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, namun Leverkusen sangat berbahaya dalam serangan balik melalui kecepatan Martin Terrier. Ketidakhadiran Saliba di jantung pertahanan Arsenal bisa menjadi celah yang dimanfaatkan tuan rumah. Namun, efektivitas Arsenal dalam situasi bola mati (set-pieces) seringkali menjadi pembeda dalam laga ketat seperti ini.

Prediksi Media Indonesia: Bayer Leverkusen 1-2 Arsenal

Informasi Pertandingan