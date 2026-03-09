Preview Liga Champions: Atalanta vs Bayern Muenchen, Misi Sulit La Dea Hadapi Die Roten

PERTARUNGAN leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 antara Atalanta vs Bayern Muenchen, Rabu (11/3) dini hari WIB. akan menyajikan duel antara semangat pantang menyerah Italia melawan kekuatan ofensif Jerman di Stadion Gewiss, Bergamo.
Preview Pertandingan
Atalanta memasuki laga ini sebagai satu-satunya wakil Italia yang tersisa di kompetisi tertinggi Eropa musim ini. Tim asuhan Raffaele Palladino harus melewati jalan terjal di babak play-off dengan menyingkirkan Borussia Dortmund lewat agregat tipis 4-3. Namun, menghadapi Bayern Muenchen adalah tantangan yang jauh lebih besar.
Bayern, di bawah kendali Vincent Kompany, tampil sangat dominan di Bundesliga dan fase grup Liga Champions. Kehadiran Harry Kane sebagai ujung tombak memberikan dimensi serangan yang mematikan, didukung oleh kreativitas Jamal Musiala dan kecepatan Luis Diaz di sektor sayap.
- Atalanta: Giorgio Scalvini (Suspensi), Charles De Ketelaere (Cedera Lutut), Giacomo Raspadori (Cedera Otot).
- Bayern Muenchen: Manuel Neuer (Cedera), Alphonso Davies (Cedera), Hiroki Ito (Cedera).
Tabel Statistik & Informasi Laga
|Kategori
|Detail
|Stadion
|Gewiss Stadium, Bergamo
|Waktu Kick-off
|Rabu, 11 Maret 2026, 03.00 WIB
|Pemain Kunci
|Gianluca Scamacca (ATA) vs Harry Kane (FCB)
|Prediksi Skor
|Atalanta 1-2 Bayern Muenchen
Kesimpulan
Meskipun Atalanta memiliki dukungan penuh publik Bergamo, Bayern Muenchen secara kualitas skuad dan pengalaman di fase gugur jauh lebih diunggulkan. Hasil imbang akan menjadi pencapaian luar biasa bagi tuan rumah sebelum melakoni leg kedua di Allianz Arena.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.