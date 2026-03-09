Preview Liga Champions: Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur, Misi Kebangkitan The Lillywhites di Metropolitano

Headline
DUEL panas akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 saat Atletico Madrid menjamu Tottenham Hotspur dalam laga leg pertama di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (11/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi pertemuan dua tim dengan nasib yang bertolak belakang di kompetisi domestik masing-masing.
Atletico Madrid asuhan Diego Simeone melaju ke babak ini setelah menyingkirkan Club Brugge dengan agregat gol yang mencolok. Los Colchoneros bertransformasi menjadi tim yang lebih ofensif musim ini, mengandalkan ketajaman Alexander Sorloth dan kreativitas Julian Alvarez. Dukungan penuh publik Madrid akan menjadi modal utama bagi tuan rumah untuk mengamankan modal sebelum bertandang ke London.
Sementara itu, Tottenham Hotspur sedang berada dalam masa krisis. Meskipun tampil perkasa di fase liga Champions League dengan finis di empat besar, performa mereka di Liga Primer Inggris justru terjun bebas.
Penunjukan Igor Tudor sebagai suksesor belum membuahkan hasil instan, dengan tiga kekalahan beruntun di laga awal kepemimpinannya. Laga kontra Atletico akan menjadi pertaruhan harga diri bagi skuad The Lilywhites.
|Detail
|Informasi
|Stadion
|Riyadh Air Metropolitano, Madrid
|Waktu Kick-off
|Rabu, 11 Maret 2026 - 03.00 WIB
|Pemain Kunci (Atleti)
|Alexander Sorloth, Ademola Lookman
|Pemain Kunci (Spurs)
|Xavi Simons, Cristian Romero
Atletico Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alex Baena; Alexander Sorloth, Julian Alvarez.
Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Micky van de Ven; Joao Palhinha, Archie Gray; Mathys Tel, Pape Sarr, Xavi Simons; Randal Kolo Muani.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
