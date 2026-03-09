Preview Liga Champions: Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur, Misi Kebangkitan The Lillywhites di Metropolitano

Laga leg pertama 16 besar Liga Champions antara Atletico Madrid dan Tottenham Hotspur(chatgpt)

DUEL panas akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 saat Atletico Madrid menjamu Tottenham Hotspur dalam laga leg pertama di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (11/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi pertemuan dua tim dengan nasib yang bertolak belakang di kompetisi domestik masing-masing.

Atletico Madrid asuhan Diego Simeone melaju ke babak ini setelah menyingkirkan Club Brugge dengan agregat gol yang mencolok. Los Colchoneros bertransformasi menjadi tim yang lebih ofensif musim ini, mengandalkan ketajaman Alexander Sorloth dan kreativitas Julian Alvarez. Dukungan penuh publik Madrid akan menjadi modal utama bagi tuan rumah untuk mengamankan modal sebelum bertandang ke London.

Sementara itu, Tottenham Hotspur sedang berada dalam masa krisis. Meskipun tampil perkasa di fase liga Champions League dengan finis di empat besar, performa mereka di Liga Primer Inggris justru terjun bebas.

Baca juga : Preview Playoff Liga Champions: Atletico Madrid vs Club Brugge, Penentuan Nasib ke Babak 16 Besar di Riyadh Air Metropolitano

Penunjukan Igor Tudor sebagai suksesor belum membuahkan hasil instan, dengan tiga kekalahan beruntun di laga awal kepemimpinannya. Laga kontra Atletico akan menjadi pertaruhan harga diri bagi skuad The Lilywhites.

Data dan Fakta Pertandingan

Detail Informasi Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid Waktu Kick-off Rabu, 11 Maret 2026 - 03.00 WIB Pemain Kunci (Atleti) Alexander Sorloth, Ademola Lookman Pemain Kunci (Spurs) Xavi Simons, Cristian Romero

Prediksi Susunan Pemain

Atletico Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alex Baena; Alexander Sorloth, Julian Alvarez.

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Micky van de Ven; Joao Palhinha, Archie Gray; Mathys Tel, Pape Sarr, Xavi Simons; Randal Kolo Muani.

Analisis Singkat: Atletico Madrid diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal memanfaatkan kerapuhan mental Spurs. Jika lini tengah yang dikomandoi Koke mampu mendominasi, tuan rumah berpeluang besar menang dengan selisih lebih dari satu gol.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.