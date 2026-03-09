Preview Piala FA: West Ham United vs Brentford, Derbi London Berebut Tiket Perempat Final

Laga Piala FA antara West Ham United dan Brentford(chatgpt)

DUEL panas bertajuk Derbi London akan tersaji di putaran kelima Piala FA 2025/2026 saat West Ham United menjamu Brentford di London Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi kedua tim untuk melaju ke babak perempat final dan menjaga asa meraih trofi musim ini.

Ambisi The Hammers di Bawah Nuno Espírito Santo

West Ham United memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah awal musim yang naik-turun, The Hammers mulai menunjukkan konsistensi di bawah arahan Nuno Espírito Santo. Kemenangan tipis atas Fulham di liga menjadi modal berharga bagi Jarrod Bowen dkk untuk menghadapi tekanan dari Brentford.

Secara historis, West Ham sudah lama tidak mencicipi babak delapan besar Piala FA. Dukungan penuh publik London Stadium diharapkan mampu memutus tren negatif mereka saat bertemu The Bees yang seringkali menjadi batu sandungan bagi mereka di kompetisi domestik.

Brentford: Sang Penakluk Derbi

Di sisi lain, Brentford asuhan Keith Andrews dikenal sebagai tim yang sangat disiplin secara taktik. Meskipun harus bermain tanpa bek andalan Rico Henry yang mengalami cedera hamstring, Brentford memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Kehadiran Caoimhin Kelleher di bawah mistar gawang memberikan rasa aman tambahan bagi lini pertahanan mereka.

Statistik menunjukkan Brentford memenangkan tujuh dari sepuluh pertemuan terakhir melawan West Ham. Keunggulan psikologis ini menjadi senjata utama bagi tim tamu untuk mencuri kemenangan di markas lawan.

Statistik Kunci Keterangan Lokasi Pertandingan London Stadium, London Pertemuan Terakhir FA Cup Brentford 0-1 West Ham (2023) Pemain Kunci West Ham Jarrod Bowen Pemain Kunci Brentford Mathias Jensen

Prediksi Jalannya Pertandingan

Pertandingan diprediksi akan berjalan ketat sejak menit awal. West Ham kemungkinan besar akan mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan kecepatan Crysencio Summerville di sisi sayap. Namun, mereka harus waspada terhadap transisi cepat Brentford yang seringkali mematikan.

Jika laga berakhir imbang dalam 90 menit, babak tambahan waktu dan adu penalti akan menjadi penentu, mengingat aturan baru Piala FA yang meminimalisir laga replay di putaran-putaran akhir untuk menjaga kebugaran pemain.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.