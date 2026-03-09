Preview La Liga: Espanyol vs Real Oviedo, Upaya Tuan Rumah Akhiri Tren Buruk

Laga La Liga antara Espanyol dan Real Oviedo(chatgpt)

PEKAN ke-27 La Liga 2025/2026 akan mempertemukan Espanyol dan Real Oviedo di RCDE Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Espanyol, yang kini menduduki peringkat ketujuh klasemen La Liga, sedang dalam periode sulit. Skuat asuhan Manolo Gonzalez belum mencicipi satu pun kemenangan di La Liga sepanjang 2026.

Meski produktivitas gol mulai membaik dengan mencetak dua gol di masing-masing tiga laga terakhir, lini pertahanan mereka masih menjadi titik lemah yang sering dimanfaatkan lawan.

Baca juga : Preview La Liga: Real Oviedo vs Athletic Bilbao, Misi La Real Keluar dari Zona Degradasi

Sementara itu, Real Oviedo masih terjerembab di posisi buncit. Kekalahan telak 0-3 dari Rayo Vallecano pekan lalu semakin memperberat langkah mereka untuk bertahan di kasta tertinggi. Masalah utama Oviedo terletak pada tumpulnya lini serang yang hanya rata-rata mencetak 0,6 gol per pertandingan musim ini.

Data Pertandingan

Detail Keterangan Stadion RCDE Stadium, Barcelona Pertemuan Terakhir Real Oviedo 0-2 Espanyol (Oktober 2025) Pemain Kunci Pere Milla (Espanyol), Federico Viñas (Oviedo)

Prediksi Lineups

Espanyol (4-4-1-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Urko Gonzalez, Lozano, Terrats; Pere Milla; Kike Garcia.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Federico Vinas.

Catatan Statistik: Espanyol memiliki peluang menang sebesar 49% menurut analisis data terbaru, mengingat rekor buruk Oviedo saat bermain tandang yang belum pernah menang dalam 13 laga luar kandang terakhir.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.