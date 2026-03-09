Preview La Liga: Espanyol vs Real Oviedo, Upaya Tuan Rumah Akhiri Tren Buruk

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEKAN ke-27 La Liga 2025/2026 akan mempertemukan Espanyol dan Real Oviedo di RCDE Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Espanyol, yang kini menduduki peringkat ketujuh klasemen La Liga, sedang dalam periode sulit. Skuat asuhan Manolo Gonzalez belum mencicipi satu pun kemenangan di La Liga sepanjang 2026.
Meski produktivitas gol mulai membaik dengan mencetak dua gol di masing-masing tiga laga terakhir, lini pertahanan mereka masih menjadi titik lemah yang sering dimanfaatkan lawan.
Sementara itu, Real Oviedo masih terjerembab di posisi buncit. Kekalahan telak 0-3 dari Rayo Vallecano pekan lalu semakin memperberat langkah mereka untuk bertahan di kasta tertinggi. Masalah utama Oviedo terletak pada tumpulnya lini serang yang hanya rata-rata mencetak 0,6 gol per pertandingan musim ini.
|Detail
|Keterangan
|Stadion
|RCDE Stadium, Barcelona
|Pertemuan Terakhir
|Real Oviedo 0-2 Espanyol (Oktober 2025)
|Pemain Kunci
|Pere Milla (Espanyol), Federico Viñas (Oviedo)
Espanyol (4-4-1-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Urko Gonzalez, Lozano, Terrats; Pere Milla; Kike Garcia.
Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Federico Vinas.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
PSBS Biak menjamu Semen Padang di pekan ke-25 Liga 1 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan link live streaming laga hidup mati zona merah.
Simak preview lengkap Mallorca vs Real Sociedad di La Liga 2026. Analisis kekuatan tim, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Son Moix.
Preview lengkap Leeds United vs Manchester City di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H di Elland Road.
Simak preview lengkap Mallorca vs Real Sociedad di La Liga 2026. Analisis kekuatan tim, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Son Moix.
Prediksi Barcelona vs Villarreal di La Liga 2026. Simak head to head, susunan pemain, dan analisis persaingan papan atas klasemen Liga Spanyol di sini.
Rayo Vallecano menjamu Athletic Bilbao di Vallecas. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan head-to-head kedua tim di pekan ke-26 La Liga.
Levante menjamu Alaves di Estadio Ciudad de Valencia. Duel krusial La Liga 2026 demi menghindari degradasi. Simak prediksi, H2H, dan susunan pemain.
Analisis mendalam preview Alaves vs Girona di La Liga 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim di Mendizorroza.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved