Preview Ligue 1: Rennes vs Toulouse, Misi Les Rennais Tembus Zona Eropa Ligue 1

Headline
PEKAN ke-24 Ligue 1 musim 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Rennes menjamu Toulouse di Roazhon Park, Sabtu, 28 Februari 2026. Tuan rumah berambisi mengamankan posisi di zona kompetisi Eropa, sementara tim tamu berusaha memutus tren negatif tanpa kemenangan.
Rennes sedang menikmati bulan madu bersama pelatih baru mereka, Franck Haise. Kemenangan 3-0 atas Auxerre di laga terakhir menunjukkan betapa tajamnya lini depan mereka yang dipimpin oleh Esteban Lepaul.
Di sisi lain, Toulouse datang dengan beban berat setelah hanya meraih dua poin dari maksimal 12 poin dalam empat laga terakhirnya.
Meskipun Rennes berada di posisi klasemen yang lebih baik, catatan pertemuan menunjukkan Toulouse sering menjadi "batu sandungan" bagi Les Rennais. Berikut adalah rangkuman statistik kedua tim:
|Kategori
|Rennes
|Toulouse
|Posisi Klasemen
|6
|10
|Poin
|37
|31
|Gol Dicetak (Musim Ini)
|37
|33
|H2H Terakhir
|Toulouse 2-2 Rennes (Oktober 2025)
Rennes diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dengan formasi 4-2-3-1 yang cair. Mahdi Camara dan Valentin Rongier akan menjadi jangkar di lini tengah untuk memutus serangan balik Toulouse yang biasanya mengandalkan kecepatan Yann Gboho di sisi sayap.
Toulouse kemungkinan akan bermain lebih defensif dan menunggu kesalahan koordinasi lini belakang Rennes yang terkadang masih sering kebobolan di laga kandang.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
