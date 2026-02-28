Preview Ligue 1: Rennes vs Toulouse, Misi Les Rennais Tembus Zona Eropa Ligue 1

Laga Ligue 1 antara Rennes dan Toulouse(chatgpt)

PEKAN ke-24 Ligue 1 musim 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Rennes menjamu Toulouse di Roazhon Park, Sabtu, 28 Februari 2026. Tuan rumah berambisi mengamankan posisi di zona kompetisi Eropa, sementara tim tamu berusaha memutus tren negatif tanpa kemenangan.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Rennes sedang menikmati bulan madu bersama pelatih baru mereka, Franck Haise. Kemenangan 3-0 atas Auxerre di laga terakhir menunjukkan betapa tajamnya lini depan mereka yang dipimpin oleh Esteban Lepaul.

Di sisi lain, Toulouse datang dengan beban berat setelah hanya meraih dua poin dari maksimal 12 poin dalam empat laga terakhirnya.

Informasi Pertandingan Venue: Roazhon Park, Rennes

Roazhon Park, Rennes Waktu: Sabtu, 28 Februari 2026

Sabtu, 28 Februari 2026 Wasit: Akan ditentukan

Statistik Pertemuan (H2H)

Meskipun Rennes berada di posisi klasemen yang lebih baik, catatan pertemuan menunjukkan Toulouse sering menjadi "batu sandungan" bagi Les Rennais. Berikut adalah rangkuman statistik kedua tim:

Kategori Rennes Toulouse Posisi Klasemen 6 10 Poin 37 31 Gol Dicetak (Musim Ini) 37 33 H2H Terakhir Toulouse 2-2 Rennes (Oktober 2025)

Prediksi Jalannya Pertandingan

Rennes diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dengan formasi 4-2-3-1 yang cair. Mahdi Camara dan Valentin Rongier akan menjadi jangkar di lini tengah untuk memutus serangan balik Toulouse yang biasanya mengandalkan kecepatan Yann Gboho di sisi sayap.

Toulouse kemungkinan akan bermain lebih defensif dan menunggu kesalahan koordinasi lini belakang Rennes yang terkadang masih sering kebobolan di laga kandang.

