Preview Bundesliga: Werder Bremen vs Heidenheim, Pertaruhan Nasib di Weserstadion

Laga Bundesliga antara Werder Bremen dan Heidenheim

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-24 Bundesliga 2025/2026 saat Werder Bremen menjamu Heidenheim di Weserstadion pada Sabtu (28/2/2026). Laga ini dijuluki sebagai duel "enam poin" mengingat posisi kedua tim yang saat ini terjerembab di zona merah klasemen.

Krisis Kemenangan di Kedua Kubu

Werder Bremen, yang kini ditangani Daniel Thioune, tengah berada dalam tren negatif setelah menelan tiga kekalahan beruntun. Absennya sejumlah pilar utama seperti striker andalan Victor Boniface dan pemain muda Samuel Mbangula membuat lini serang Bremen kehilangan tajinya. Saat ini, Bremen tertahan di peringkat 17 dengan koleksi 19 poin.

Di sisi lain, Heidenheim besutan Frank Schmidt masih terdampar di dasar klasemen (peringkat 18) dengan 14 poin. Meski demikian, hasil imbang 3-3 melawan Stuttgart pekan lalu menjadi sinyal bahwa tim tamu memiliki daya juang tinggi untuk keluar dari zona degradasi.

Data Pertandingan Stadion: Weserstadion, Bremen

Weserstadion, Bremen Waktu: Sabtu, 28 Februari 2026 | 21.30 WIB

Sabtu, 28 Februari 2026 | 21.30 WIB Wasit: Florian Badstübner

Statistik Head-to-Head (H2H)

Tanggal Pertandingan Skor 18/10/2025 Heidenheim vs Werder Bremen 2-2 17/05/2025 Heidenheim vs Werder Bremen 1-4 15/01/2025 Werder Bremen vs Heidenheim 3-3

Prediksi Susunan Pemain

Werder Bremen (3-4-2-1): Backhaus; Stark, Lynen, Friedl; Njinmah, Stage, Puertas, Deman; Schmid, Grüll; Milosevic.

Heidenheim (3-4-2-1): Feller; Mainka, Gimber, Siersleben; Traoré, Niehues, Dorsch, Behrens; Dinkci, Ibrahimovic; Pieringer.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan intensitas tinggi. Hasil imbang kemungkinan besar akan menjadi hasil akhir jika kedua tim tidak mampu meminimalisir kesalahan individu di lini pertahanan.

