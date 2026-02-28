Preview Bundesliga: Borussia Moenchengladbach vs Union Berlin, Misi Bangkit Die Fohlen di Tengah Ancaman Degradasi

Laga Bundesliga antara Borussia Moenchengladbach dan Union Berlin(chatgpt)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Borussia-Park saat Borussia Moenchengladbach menjamu Union Berlin dalam pekan ke-24 Bundesliga 2025/2026, Sabtu (28/2). Laga ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang tengah berjuang menjauh dari bayang-bayang degradasi.

Analisis Pertandingan: Tekanan untuk Eugen Polanski

Gladbach, saat ini, tertahan di peringkat ke-14 dengan 22 poin. Kegagalan meraih kemenangan dalam tujuh laga beruntun membuat posisi pelatih Eugen Polanski mulai digoyang.

Tanpa Tim Kleindienst yang cedera panjang, lini serang mereka sangat bergantung pada Haris Tabakovic yang telah mengemas 11 gol musim ini.

Di sisi lain, Union Berlin mulai menemukan ritme di bawah Steffen Baumgart. Kemenangan atas Bayer Leverkusen pekan lalu membuktikan bahwa lini pertahanan mereka yang digalang Danilho Doekhi kembali solid.

Meski kehilangan Andrej Ilic karena suspensi, kecepatan Ilyas Ansah dan pengalaman Oliver Burke diprediksi akan merepotkan pertahanan Gladbach yang sudah kebobolan 39 gol musim ini.

Data Pertandingan Lokasi: Stadion Borussia-Park, Moenchengladbach

Stadion Borussia-Park, Moenchengladbach Waktu: Sabtu, 28 Februari 2026

Sabtu, 28 Februari 2026 Wasit: Akan Diumumkan

Statistik Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Skor Kompetisi 17/10/2025 Union Berlin 3-1 Gladbach Bundesliga 15/02/2025 Union Berlin 1-2 Gladbach Bundesliga 28/09/2024 Gladbach 1-0 Union Berlin Bundesliga 28/04/2024 Gladbach 0-0 Union Berlin Bundesliga 09/12/2023 Union Berlin 3-1 Gladbach Bundesliga

Prediksi Skor

Gladbach diprediksi akan bermain agresif sejak menit awal untuk memutus tren negatif. Namun, kedisiplinan taktis Union Berlin seringkali menjadi mimpi buruk bagi tim yang sedang krisis. Mengingat rekor buruk Gladbach di kandang, hasil imbang atau kemenangan tipis bagi tim tamu sangat mungkin terjadi.

Prediksi: Borussia Moenchengladbach 1-1 Union Berlin

