Preview Bundesliga: Borussia Moenchengladbach vs Union Berlin, Misi Bangkit Die Fohlen di Tengah Ancaman Degradasi

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Borussia-Park saat Borussia Moenchengladbach menjamu Union Berlin dalam pekan ke-24 Bundesliga 2025/2026, Sabtu (28/2). Laga ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang tengah berjuang menjauh dari bayang-bayang degradasi.
Gladbach, saat ini, tertahan di peringkat ke-14 dengan 22 poin. Kegagalan meraih kemenangan dalam tujuh laga beruntun membuat posisi pelatih Eugen Polanski mulai digoyang.
Tanpa Tim Kleindienst yang cedera panjang, lini serang mereka sangat bergantung pada Haris Tabakovic yang telah mengemas 11 gol musim ini.
Di sisi lain, Union Berlin mulai menemukan ritme di bawah Steffen Baumgart. Kemenangan atas Bayer Leverkusen pekan lalu membuktikan bahwa lini pertahanan mereka yang digalang Danilho Doekhi kembali solid.
Meski kehilangan Andrej Ilic karena suspensi, kecepatan Ilyas Ansah dan pengalaman Oliver Burke diprediksi akan merepotkan pertahanan Gladbach yang sudah kebobolan 39 gol musim ini.
|Tanggal
|Skor
|Kompetisi
|17/10/2025
|Union Berlin 3-1 Gladbach
|Bundesliga
|15/02/2025
|Union Berlin 1-2 Gladbach
|Bundesliga
|28/09/2024
|Gladbach 1-0 Union Berlin
|Bundesliga
|28/04/2024
|Gladbach 0-0 Union Berlin
|Bundesliga
|09/12/2023
|Union Berlin 3-1 Gladbach
|Bundesliga
Gladbach diprediksi akan bermain agresif sejak menit awal untuk memutus tren negatif. Namun, kedisiplinan taktis Union Berlin seringkali menjadi mimpi buruk bagi tim yang sedang krisis. Mengingat rekor buruk Gladbach di kandang, hasil imbang atau kemenangan tipis bagi tim tamu sangat mungkin terjadi.
Prediksi: Borussia Moenchengladbach 1-1 Union Berlin
