Preview Bundesliga: Hoffenheim vs St Pauli, Misi Die Kraichgauer Amankan Zona Liga Champions

Laga Bundesliga antara Hoffenheim dan St Pauli

PEKAN ke-24 Bundesliga 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Hoffenheim melawan St Pauli di PreZero Arena pada Sabtu (28/2/2026). Tuan rumah yang saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara berambisi mempertahankan konsistensi demi tiket Liga Champions musim depan.

Dominasi Kandang Die Kraichgauer

Hoffenheim, di bawah asuhan Christian Ilzer, telah mengubah PreZero Arena menjadi benteng yang sulit ditembus. Mereka mencatatkan rekor klub dengan delapan kemenangan kandang beruntun di Bundesliga. Andrej Kramaric tetap menjadi motor serangan utama setelah mencapai dua digit gol untuk kesembilan kalinya di Liga Jerman.

Misi Survival St Pauli

St Pauli, yang berada di peringkat ke-16, sedang berupaya keras keluar dari zona merah. Kemenangan atas Werder Bremen pekan lalu memberikan nafas baru bagi skuad Alexander Blessin. Meski memiliki kenangan manis menyingkirkan Hoffenheim di DFB-Pokal lewat adu penalti awal musim ini, tantangan di liga jauh lebih berat mengingat rekor tandang mereka yang buruk.

Detail Pertandingan

Lokasi PreZero Arena, Sinsheim Waktu Sabtu, 28 Februari 2026, 21:30 WIB Posisi Klasemen Hoffenheim (3) vs St Pauli (16)

Prediksi Starting XI

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Proemel, Avdullahu, Burger; Kramaric, Asllani, Toure.

St Pauli (4-4-2): Vasilj; Saliakas, Wahl, Mets, Smith; Fujita, Irvine, Rasmussen, Sinani; Kaars, Afolayan.

Statistik & Fakta Menarik

Hoffenheim mencetak rata-rata 2,4 gol dalam 10 pertandingan terakhir mereka.

St Pauli gagal meraih kemenangan dalam 10 laga tandang terakhir mereka di Bundesliga.

Pertemuan terakhir di liga berakhir 3-0 untuk kemenangan Hoffenheim di markas St Pauli.

Oliver Baumann (Hoffenheim) adalah salah satu kiper dengan penyelamatan penalti terbanyak dalam sejarah Bundesliga.

Prediksi Media Indonesia: Berdasarkan performa terkini dan keunggulan bermain di rumah, Hoffenheim diprediksi menang dengan skor 3-1.

