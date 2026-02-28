Preview Bundesliga: Hoffenheim vs St Pauli, Misi Die Kraichgauer Amankan Zona Liga Champions

Headline
PEKAN ke-24 Bundesliga 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Hoffenheim melawan St Pauli di PreZero Arena pada Sabtu (28/2/2026). Tuan rumah yang saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara berambisi mempertahankan konsistensi demi tiket Liga Champions musim depan.
Hoffenheim, di bawah asuhan Christian Ilzer, telah mengubah PreZero Arena menjadi benteng yang sulit ditembus. Mereka mencatatkan rekor klub dengan delapan kemenangan kandang beruntun di Bundesliga. Andrej Kramaric tetap menjadi motor serangan utama setelah mencapai dua digit gol untuk kesembilan kalinya di Liga Jerman.
St Pauli, yang berada di peringkat ke-16, sedang berupaya keras keluar dari zona merah. Kemenangan atas Werder Bremen pekan lalu memberikan nafas baru bagi skuad Alexander Blessin. Meski memiliki kenangan manis menyingkirkan Hoffenheim di DFB-Pokal lewat adu penalti awal musim ini, tantangan di liga jauh lebih berat mengingat rekor tandang mereka yang buruk.
|Lokasi
|PreZero Arena, Sinsheim
|Waktu
|Sabtu, 28 Februari 2026, 21:30 WIB
|Posisi Klasemen
|Hoffenheim (3) vs St Pauli (16)
Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Proemel, Avdullahu, Burger; Kramaric, Asllani, Toure.
St Pauli (4-4-2): Vasilj; Saliakas, Wahl, Mets, Smith; Fujita, Irvine, Rasmussen, Sinani; Kaars, Afolayan.
