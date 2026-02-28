Preview Serie A: Como vs Lecce, Misi I Lariani Menembus Empat Besar

Laga Serie A antara Como dan Lecce(chatgpt)

COMO akan menjamu Lecce di Stadio Giuseppe Sinigaglia dalam lanjutan pekan ke-27 Serie A musim 2025/2026, Sabtu (28/2). Laga ini menjadi momentum krusial bagi tuan rumah untuk menembus posisi empat besar klasemen sementara.

Kondisi Tim

Como sedang berada di atas angin setelah kemenangan impresif 2-0 atas Juventus, pekan lalu. Meski kehilangan Martin Baturina karena cedera engkel, kembalinya Nico Paz dari masa hukuman menjadi tambahan tenaga yang signifikan bagi lini serang Cesc Fabregas.

Sementara itu, Lecce sedang dalam kondisi kritis. Kekalahan dari Inter Milan membuat mereka terperosok ke zona degradasi. Eusebio Di Francesco harus memutar otak karena timnya tercatat gagal mencetak gol dalam tiga pertemuan terakhir melawan Como.

Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 27/12/2025 Lecce vs Como 0-3 19/04/2025 Lecce vs Como 0-3 30/12/2024 Como vs Lecce 2-0 13/08/2023 Lecce vs Como (Coppa) 1-0 07/10/2012 Como vs Lecce 2-2

Prediksi Jalannya Pertandingan

Como diprediksi akan mendominasi penguasaan bola sejak awal laga. Kreativitas Nico Paz dan ketajaman Anastasios Douvikas akan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Lecce. Sebaliknya, Lecce kemungkinan akan bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Lameck Banda.

Fakta Pertandingan: Lokasi: Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.

Como belum kebobolan dalam 3 laga terakhir melawan Lecce.

Lecce berada di peringkat 18, sementara Como di peringkat 6 klasemen Serie A.

