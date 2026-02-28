Preview Liga Primer Inggris: Leeds United vs Manchester City, Misi The Citizen Tempel Arsenal

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ELLAND Road akan membara pada Minggu (1/3) dini hari WIB saat Leeds United menjamu raksasa Manchester City dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris musim 2025/2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang berada di ujung spektrum klasemen yang berbeda.
Manchester City asuhan Pep Guardiola saat ini duduk di posisi kedua klasemen dengan 56 poin, tertinggal lima angka dari Arsenal. Dengan kemenangan 2-1 atas Newcastle United, pekan lalu, City menunjukkan mentalitas juara yang stabil.
Sebaliknya, Leeds United masih berjuang di posisi ke-15 dan sangat membutuhkan poin untuk mengamankan posisi mereka dari ancaman degradasi.
Leeds United harus tampil tanpa penyerang lincah Noah Okafor yang mengalami cedera hamstring. Daniel Farke kemungkinan besar akan kembali mengandalkan Dominic Calvert-Lewin di ujung tombak dengan dukungan Facundo Buonanotte sebagai motor serangan.
Di kubu tim tamu, Manchester City masih kehilangan Josko Gvardiol dan Mateo Kovacic. Namun, kembalinya Ruben Dias di jantung pertahanan memberikan ketenangan ekstra bagi kiper Gianluigi Donnarumma. Erling Haaland yang selalu menjadi momok bagi pertahanan lawan dipastikan memimpin lini serang The Citizens.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|29/11/2025
|Man City vs Leeds
|3 - 2
|06/05/2023
|Man City vs Leeds
|2 - 1
|28/12/2022
|Leeds vs Man City
|1 - 3
Penguasaan bola akan menjadi milik City, namun serangan balik cepat Leeds melalui Wilfried Gnonto bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan tinggi City. Jika Rodri mampu memutus aliran bola Leeds sejak lini tengah, City diprediksi akan mendominasi jalannya laga sepenuhnya.
Meskipun Leeds United bermain di kandang sendiri, kualitas individu dan kolektivitas Manchester City sulit untuk dibendung. Prediksi pertandingan akan berjalan terbuka dengan banyak peluang tercipta.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
PSBS Biak menjamu Semen Padang di pekan ke-25 Liga 1 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan link live streaming laga hidup mati zona merah.
Simak preview lengkap Mallorca vs Real Sociedad di La Liga 2026. Analisis kekuatan tim, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Son Moix.
Simak preview Newcastle vs Everton di Liga Primer 2026. Analisis susunan pemain, head to head, dan prediksi skor pertandingan di St James' Park.
Preview lengkap Liga Primer Inggris Liverpool vs West Ham United 28 Februari 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci.
Laga ini menjadi pembuktian bagi tuan rumah untuk keluar dari zona degradasi, sementara Brentford ingin mengokohkan posisi di zona Eropa.
Bournemouth jamu Sunderland di Vitality Stadium. Cherries tak terkalahkan dalam 7 laga, sementara Sunderland terpuruk. Simak prediksi & susunan pemain.
Preview lengkap Wolverhampton vs Aston Villa di Liga Primer Inggris 2026. Analisis peluang, statistik H2H, dan kondisi tim terkini di Molineux.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved