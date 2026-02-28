Preview Liga Primer Inggris: Leeds United vs Manchester City, Misi The Citizen Tempel Arsenal

Laga Liga Primer Inggris antara Leeds United dan Manchester City(chatgpt)

ELLAND Road akan membara pada Minggu (1/3) dini hari WIB saat Leeds United menjamu raksasa Manchester City dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris musim 2025/2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang berada di ujung spektrum klasemen yang berbeda.

Ambisi Berbeda di Elland Road

Manchester City asuhan Pep Guardiola saat ini duduk di posisi kedua klasemen dengan 56 poin, tertinggal lima angka dari Arsenal. Dengan kemenangan 2-1 atas Newcastle United, pekan lalu, City menunjukkan mentalitas juara yang stabil.

Sebaliknya, Leeds United masih berjuang di posisi ke-15 dan sangat membutuhkan poin untuk mengamankan posisi mereka dari ancaman degradasi.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris: Manchester City vs Fulham, Misi The Citizen Memangkas Jarak dari Arsenal

Kondisi Skuad dan Berita Tim

Leeds United harus tampil tanpa penyerang lincah Noah Okafor yang mengalami cedera hamstring. Daniel Farke kemungkinan besar akan kembali mengandalkan Dominic Calvert-Lewin di ujung tombak dengan dukungan Facundo Buonanotte sebagai motor serangan.

Di kubu tim tamu, Manchester City masih kehilangan Josko Gvardiol dan Mateo Kovacic. Namun, kembalinya Ruben Dias di jantung pertahanan memberikan ketenangan ekstra bagi kiper Gianluigi Donnarumma. Erling Haaland yang selalu menjadi momok bagi pertahanan lawan dipastikan memimpin lini serang The Citizens.

Statistik Head-to-Head (H2H) Tanggal Pertandingan Skor 29/11/2025 Man City vs Leeds 3 - 2 06/05/2023 Man City vs Leeds 2 - 1 28/12/2022 Leeds vs Man City 1 - 3

Faktor Kunci Pertandingan

Penguasaan bola akan menjadi milik City, namun serangan balik cepat Leeds melalui Wilfried Gnonto bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan tinggi City. Jika Rodri mampu memutus aliran bola Leeds sejak lini tengah, City diprediksi akan mendominasi jalannya laga sepenuhnya.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris: Chelsea vs Leeds United, Ambisi Empat Besar Melawan Misi Bertahan Hidup

Kesimpulan

Meskipun Leeds United bermain di kandang sendiri, kualitas individu dan kolektivitas Manchester City sulit untuk dibendung. Prediksi pertandingan akan berjalan terbuka dengan banyak peluang tercipta.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.