Preview Liga Primer Inggris: Newcastle United vs Everton, Misi Bangkit The Magpies di St James' Park

NEWCASTLE United akan menjamu Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-28 di St James' Park pada Sabtu (28/2/2026). Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim yang tengah berjuang memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Kondisi Terkini Newcastle dan Everton

The Magpies, saat ini, berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 36 poin. Meskipun sukses di Liga Champions, performa liga domestik mereka sedang menurun. Eddie Howe harus memutar otak karena badai cedera yang menimpa pilar utama seperti Bruno Guimaraes dan Fabian Schar.

Sementara itu, Everton berada di posisi ke-9 dengan 37 poin. David Moyes berhasil membawa stabilitas pada tim, terutama saat melakoni laga tandang. Kembalinya Jake O'Brien ke lini pertahanan diharapkan mampu meredam agresivitas lini depan Newcastle yang dipimpin Anthony Gordon.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris: Everton vs Manchester United, Ujian Konsistensi Setan Merah

Statistik Pertandingan Kategori Newcastle United Everton Posisi Klasemen 11 9 Poin 36 37 Top Skor Klub Anthony Gordon (14 Gol) Thierno Barry (5 Gol)

Prediksi Susunan Pemain

Newcastle United (4-1-4-1)

Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali; Elanga, Willock, Joelinton, Barnes; Gordon.

Everton (4-2-3-1)

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Armstrong; Barry.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

29/11/2025: Everton 1-4 Newcastle

25/05/2025: Newcastle 0-1 Everton

05/10/2024: Everton 0-0 Newcastle

02/04/2024: Newcastle 1-1 Everton

07/12/2023: Everton 3-0 Newcastle

Melihat kondisi kedua tim yang sama-sama kehilangan pemain kunci karena cedera, hasil imbang menjadi prediksi yang paling masuk akal bagi kedua kesebelasan yang sedang mencari konsistensi ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

