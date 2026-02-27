Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Preview Liga Primer Inggris: Newcastle United vs Everton, Misi Bangkit The Magpies di St James' Park

Basuki Eka Purnama
28/2/2026 11:00
Preview Liga Primer Inggris: Newcastle United vs Everton, Misi Bangkit The Magpies di St James' Park
Laga Liga Primer Inggris antara Newcastle United dan Everton(chatgpt)

NEWCASTLE United akan menjamu Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-28 di St James' Park pada Sabtu (28/2/2026). Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim yang tengah berjuang memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Kondisi Terkini Newcastle dan Everton

The Magpies, saat ini, berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 36 poin. Meskipun sukses di Liga Champions, performa liga domestik mereka sedang menurun. Eddie Howe harus memutar otak karena badai cedera yang menimpa pilar utama seperti Bruno Guimaraes dan Fabian Schar.

Sementara itu, Everton berada di posisi ke-9 dengan 37 poin. David Moyes berhasil membawa stabilitas pada tim, terutama saat melakoni laga tandang. Kembalinya Jake O'Brien ke lini pertahanan diharapkan mampu meredam agresivitas lini depan Newcastle yang dipimpin Anthony Gordon.

Statistik Pertandingan

Kategori Newcastle United Everton
Posisi Klasemen 11 9
Poin 36 37
Top Skor Klub Anthony Gordon (14 Gol) Thierno Barry (5 Gol)

Prediksi Susunan Pemain

Newcastle United (4-1-4-1)

Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali; Elanga, Willock, Joelinton, Barnes; Gordon.

Everton (4-2-3-1)

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Armstrong; Barry.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

  • 29/11/2025: Everton 1-4 Newcastle
  • 25/05/2025: Newcastle 0-1 Everton
  • 05/10/2024: Everton 0-0 Newcastle
  • 02/04/2024: Newcastle 1-1 Everton
  • 07/12/2023: Everton 3-0 Newcastle

Melihat kondisi kedua tim yang sama-sama kehilangan pemain kunci karena cedera, hasil imbang menjadi prediksi yang paling masuk akal bagi kedua kesebelasan yang sedang mencari konsistensi ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Editor : Basuki Eka Purnama
