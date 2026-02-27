Preview Wolverhampton vs Aston Villa: Misi Bangkit di Molineux 2026

Headline
PEKAN ke-28 Liga Primer Inggris musim 2025/2026 akan menyuguhkan duel klasik West Midlands antara Wolverhampton Wanderers melawan Aston Villa. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Molineux pada Sabtu (28/2) dini hari WIB.
Laga ini merupakan pertemuan dua tim dengan nasib yang sangat berbeda. Wolverhampton, saat ini, terpuruk di posisi juru kunci klasemen dan terpaut 17 poin dari zona aman.
Di bawah arahan Vitor Pereira, Wolves kesulitan menemukan konsistensi, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Mereka tercatat sebagai tim dengan jumlah gagal skor terbanyak di liga musim ini.
Sementara itu, Aston Villa terus menunjukkan performa impresif di bawah asuhan Unai Emery. Menempati posisi ketiga, The Villans sedang berupaya menjaga jarak dari kejaran Manchester United dan Chelsea di zona Liga Champions. Kemenangan di Molineux akan menjadi krusial bagi ambisi mereka untuk tetap berada di jalur perebutan gelar juara.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|30/11/2025
|Aston Villa vs Wolves
|1-0
|01/02/2025
|Wolves vs Aston Villa
|2-0
|21/09/2024
|Aston Villa vs Wolves
|3-1
|30/03/2024
|Aston Villa vs Wolves
|2-0
|08/10/2023
|Wolves vs Aston Villa
|1-1
Sa; Semedo, Bueno, Toti, Doherty; Bellegarde, Lemina, Gomes, Sarabia; Cunha; Hwang.
Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Tielemans, Onana; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins.
Meskipun bermain di kandang sendiri, Wolverhampton menghadapi tugas berat melawan Aston Villa yang sedang on-fire. Kesenjangan kualitas individu dan mentalitas bertanding menjadi pembeda utama.
Villa diprediksi akan pulang membawa tiga poin, namun Wolves akan memberikan perlawanan sengit demi harga diri di depan pendukungn sendiri.
