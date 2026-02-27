Preview Wolverhampton vs Aston Villa: Misi Bangkit di Molineux 2026

Laga Liga Primer Inggris antara Wolverhampton Wanderers dan Aston Villa(chatgpt)

PEKAN ke-28 Liga Primer Inggris musim 2025/2026 akan menyuguhkan duel klasik West Midlands antara Wolverhampton Wanderers melawan Aston Villa. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Molineux pada Sabtu (28/2) dini hari WIB.

Analisis Pertandingan

Laga ini merupakan pertemuan dua tim dengan nasib yang sangat berbeda. Wolverhampton, saat ini, terpuruk di posisi juru kunci klasemen dan terpaut 17 poin dari zona aman.

Di bawah arahan Vitor Pereira, Wolves kesulitan menemukan konsistensi, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Mereka tercatat sebagai tim dengan jumlah gagal skor terbanyak di liga musim ini.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers: Duel Krusial Zona Degradasi di City Ground

Sementara itu, Aston Villa terus menunjukkan performa impresif di bawah asuhan Unai Emery. Menempati posisi ketiga, The Villans sedang berupaya menjaga jarak dari kejaran Manchester United dan Chelsea di zona Liga Champions. Kemenangan di Molineux akan menjadi krusial bagi ambisi mereka untuk tetap berada di jalur perebutan gelar juara.

Statistik Menarik Wolves telah kebobolan gol pertama dalam 22 pertandingan liga musim ini.

Aston Villa mencetak 63,2% gol mereka di babak kedua selama musim 2025/2026.

Pertemuan terakhir di Molineux (Februari 2025) dimenangkan oleh Wolves dengan skor 2-0.

Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 30/11/2025 Aston Villa vs Wolves 1-0 01/02/2025 Wolves vs Aston Villa 2-0 21/09/2024 Aston Villa vs Wolves 3-1 30/03/2024 Aston Villa vs Wolves 2-0 08/10/2023 Wolves vs Aston Villa 1-1

Prediksi Susunan Pemain

Wolverhampton Wanderers (4-4-1-1):

Sa; Semedo, Bueno, Toti, Doherty; Bellegarde, Lemina, Gomes, Sarabia; Cunha; Hwang.

Aston Villa (4-2-3-1):

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Tielemans, Onana; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris: Aston Villa vs Brighton and Hove Albion: Menguji Keangkeran Villa Park yang Mulai Goyah

Kesimpulan

Meskipun bermain di kandang sendiri, Wolverhampton menghadapi tugas berat melawan Aston Villa yang sedang on-fire. Kesenjangan kualitas individu dan mentalitas bertanding menjadi pembeda utama.

Villa diprediksi akan pulang membawa tiga poin, namun Wolves akan memberikan perlawanan sengit demi harga diri di depan pendukungn sendiri.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.