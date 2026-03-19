Preview Liga Konferensi: AEK Athens vs NK Celje: Misi Kebangkitan Grofje di OPAP Arena

AEK Athens akan menjamu NK Celje dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 di OPAP Arena, Athena, Jumat (20/3) dini hari WIB. Berbekal kemenangan telak 4-0 di leg pertama, klub berjuluk Enosis ini difavoritkan melenggang mulus ke perempat final.
Kemenangan empat gol tanpa balas di Slovenia pekan lalu menempatkan satu kaki AEK Athens di babak delapan besar. Gol dari Barnabas Varga, Aboubakary Koita, Mijat Gacinovic, dan Harold Moukoudi membuktikan jurang kualitas yang cukup lebar antara kedua tim saat ini.
Pelatih AEK, Marko Nikolic, kemungkinan besar akan melakukan rotasi pemain guna menjaga kebugaran tim di tengah persaingan ketat Liga Super Yunani. Beberapa nama seperti Luka Jovic dan bek veteran Domagoj Vida diprediksi akan disimpan mengingat risiko akumulasi kartu kuning.
Info Pertandingan:
Stadion: OPAP Arena, Athena
Agregat Saat Ini: AEK Athens 4-0 NK Celje
Bagi NK Celje, laga ini lebih merupakan upaya untuk memulihkan harga diri setelah dihancurkan di kandang sendiri. Meskipun peluang untuk membalikkan keadaan sangat tipis, kemenangan domestik terakhir melawan Koper memberikan sedikit modal kepercayaan diri bagi Grofje.
|Statistik (UECL 25/26)
|AEK Athens
|NK Celje
|Rataan Gol per Laga
|1.9
|1.0
|Kebobolan per Laga
|0.9
|1.8
AEK Athens: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Mantalos; Koita, Ljubicic, Gacinovic; Varga.
NK Celje: Leban; Nieto, Hrka, Tutyskinas, Karnicnik; Seslar, Pranjic, Kvesic; Avdyli, Kucys, Iosifov.
Dengan rekor kandang yang impresif dan dukungan penuh dari para suporternya, AEK Athens diprediksi tidak akan menemui kesulitan berarti untuk kembali meraih kemenangan di laga ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
