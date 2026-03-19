Preview Liga Konferensi: AEK Larnaca vs Crystal Palace, Pertaruhan Sejarah di Siprus

Laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi antara AEK Larnaca dan Crystal Palace

LAGA leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi 2026 antara AEK Larnaca vs Crystal Palace, Jumat (20/3) dini hari WIB, diprediksi akan berjalan sangat ketat. Tuan rumah memiliki keunggulan psikologis karena belum pernah kalah dari Palace dalam dua pertemuan musim ini (1 menang, 1 imbang).

Detail Pertandingan Informasi Kompetisi Liga Konferensi - 16 Besar (Leg 2) Waktu Kick-off Jumat, 20 Maret 2026 pukul 00.45 WIB Stadion AEK Arena, Larnaca (Siprus) Skor Leg Pertama Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca

Analisis Peluang

Crystal Palace memiliki kualitas individu yang jauh di atas tuan rumah, namun mereka sedang mengalami krisis kepercayaan diri di depan gawang.

Strategi Oliver Glasner yang mengandalkan penguasaan bola tinggi akan kembali diuji oleh tembok kokoh AEK Larnaca yang dipimpin Hrvoje Milicevic.

Jika Palace tidak mampu mencetak gol cepat, tekanan akan beralih ke pundak pemain mereka, dan AEK Larnaca sangat berbahaya dalam situasi serangan balik melalui kecepatan Ismaila Sarr atau Dorde Ivanovic. Laga ini berpotensi berlanjut hingga babak perpanjangan waktu atau adu penalti mengingat kedua tim sangat disiplin dalam bertahan.

Catatan Redaksi: Pemenang dari laga ini akan menghadapi pemenang antara Fiorentina vs Rakow Czestochowa di babak perempat final.

Prediksi Media Indonesia: AEK Larnaca 0-1 Crystal Palace (Palace menang agregat 1-0).

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.