Preview Liga Konferensi: AEK Larnaca vs Crystal Palace, Pertaruhan Sejarah di Siprus

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LAGA leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi 2026 antara AEK Larnaca vs Crystal Palace, Jumat (20/3) dini hari WIB, diprediksi akan berjalan sangat ketat. Tuan rumah memiliki keunggulan psikologis karena belum pernah kalah dari Palace dalam dua pertemuan musim ini (1 menang, 1 imbang).
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Kompetisi
|Liga Konferensi - 16 Besar (Leg 2)
|Waktu Kick-off
|Jumat, 20 Maret 2026 pukul 00.45 WIB
|Stadion
|AEK Arena, Larnaca (Siprus)
|Skor Leg Pertama
|Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca
Crystal Palace memiliki kualitas individu yang jauh di atas tuan rumah, namun mereka sedang mengalami krisis kepercayaan diri di depan gawang.
Strategi Oliver Glasner yang mengandalkan penguasaan bola tinggi akan kembali diuji oleh tembok kokoh AEK Larnaca yang dipimpin Hrvoje Milicevic.
Jika Palace tidak mampu mencetak gol cepat, tekanan akan beralih ke pundak pemain mereka, dan AEK Larnaca sangat berbahaya dalam situasi serangan balik melalui kecepatan Ismaila Sarr atau Dorde Ivanovic. Laga ini berpotensi berlanjut hingga babak perpanjangan waktu atau adu penalti mengingat kedua tim sangat disiplin dalam bertahan.
Prediksi Media Indonesia: AEK Larnaca 0-1 Crystal Palace (Palace menang agregat 1-0).
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved