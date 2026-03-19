Preview Liga Konferensi: Mainz vs SK Sigma Olomouc, Laga Hidup Mati di MEWA Arena

SEO: Preview Mainz vs Sigma Olomouc Liga Konferensi 2026 Leg 2

Deskripsi: Preview lengkap leg 2 babak 16 besar Liga Konferensi antara Mainz vs Sigma Olomouc. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci.

Keywords: Mainz vs Sigma Olomouc, Liga Konferensi 2026, Prediksi Bola, Preview Pertandingan, UEFA Conference League.

Preview Leg 2 16 Besar Liga Konferensi: Mainz 05 vs SK Sigma Olomouc

Mainz 05 akan menjamu wakil Republik Ceko, SK Sigma Olomouc, dalam laga hidup-mati leg kedua babak 16 besar UEFA Conference League di MEWA Arena, Kamis (19/3/2026) malam waktu setempat. Dengan agregat masih imbang 0-0, kedua tim wajib meraih kemenangan untuk mengamankan tiket ke perempat final.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Mainz memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 2-0 atas Werder Bremen di Bundesliga. Pasukan Urs Fischer terbukti sangat tangguh di kandang dalam kompetisi Eropa musim ini, dengan catatan 100% kemenangan di fase grup.

Di sisi lain, Sigma Olomouc datang sebagai tim yang sulit dikalahkan. Anak asuh Tomas Janotka tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka. Meskipun berstatus underdog, Sigma memiliki pertahanan yang disiplin yang mampu meredam agresivitas Mainz pada leg pertama lalu.

Berita Skuad dan Cedera

Tuan rumah harus tampil tanpa Silas Katompa Mvumpa yang mengalami cedera serius pada leg pertama. Absennya Silas menjadi pukulan telak bagi lini depan Die Nullfünfer. Selain itu, Nadiem Amiri juga dipastikan masih menepi. Sebagai gantinya, talenta muda Nelson Weiper kemungkinan besar akan diduetkan dengan Phillip Tietz.

Sementara itu, Sigma Olomouc mendapatkan suntikan tenaga dengan kembalinya bek Abdoulaye Sylla setelah menjalani sanksi larangan bertanding. Kapten tim Jan Kliment akan tetap menjadi tumpuan utama di lini serang tim tamu.

Statistik Pertandingan

Kategori Mainz 05 Sigma Olomouc Hasil Terakhir Menang 2-0 (vs Bremen) Seri 2-2 (vs Karvina) Performa 5 Laga M-S-K-M-S S-S-M-M-M Pemain Kunci Paul Nebel Jan Kliment

Prediksi Jalannya Laga

Mainz diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dan mencoba membongkar blok rendah yang kemungkinan besar akan diterapkan Sigma Olomouc. Jika Mainz mampu mencetak gol cepat, laga akan menjadi lebih terbuka. Namun, jika kebuntuan berlanjut hingga babak kedua, Sigma memiliki serangan balik yang cukup berbahaya melalui kecepatan Danijel Sturm.

Prediksi Skor: Mainz 2-1 Sigma Olomouc